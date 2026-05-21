「V2H充放電器（Honda V2H Stand）」 をHonda純正として発売

ホンダアクセスは、EVに蓄電された電力を家庭へ供給可能な「V2H充放電器（Honda V2H Stand）」を2026年5月21日に発表しました。

本製品は同年6月下旬より、全国のHonda Carsにて発売されます。

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「V2H充放電器（Honda V2H Stand）」は、EVを非常用電源として活用し、停電時などに電力を家庭へ供給できる機器です。

また、電力消費の多い時間帯に合わせて家庭へ放電し、日常的に電力を使用することも出来ます。

EVへの充電においては、急速充電ポートに対応して最大5.9kWの出力を持ちます。

これにより、一般的な3kW出力タイプの普通充電器と比較し、充電にかかる時間を約半分に短縮。

さらに、太陽光発電システムと連携させることで、家庭で生じた余剰電力をEVに蓄電して家庭へ放電したり、EVへの充電に利用したりすることが可能となり、電気代の節約に寄与します。

機器の寸法は、幅426mm、奥行300mm、高さ1183mm。約7.5mのコネクターケーブルが一体となったスリムな自立式構造を採用しているため、さまざまな駐車環境において省スペースでの設置が可能です。

操作面においては、V2H専用のスマートフォンアプリとの連携機能を備えています。

この機能により、外出先からでも機器の遠隔操作や動作状態の確認を行うことができます。

本製品についてホンダアクセスは、次のように説明しています。

「EV充電に関するお客様の不安を解消するため、車両の充電残量や充電状況をLED点灯で確認できる『充電インジケーター』や、『普通充電器（Honda EV Charger）』をホンダ純正としてラインアップしてきました。今回、『V2H充放電器（Honda V2H Stand）』をラインアップに加えることで、お客様に安心してEVライフを楽しんでいただけるスマートな充電環境の実現をサポートします」

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対応車種は、2026年5月22日に発売される「Super-ONE」をはじめ、「N-ONE e：」「N-VAN e：」「Honda e」といったホンダが販売してきた主要なEVです。

なお、「N-VAN e：」および「N-ONE e：」で利用する場合は、急速充電ポートを標準装備またはメーカーオプションで装着した車両である必要があります。

長期間の利用を想定し、本体の保証期間は10年間に設定されています。

価格は110万円（消費税10％込み）です。設置にあたっては、別途工事費ならびに本体固定のための基礎が必要となります。