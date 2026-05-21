◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）

巨人が首位ヤクルトに惜敗し、連勝が７で止まった。先発の田中将大投手が初回から２点を先制され今季最短の４回３失点で降板。打線も山野から１点しか奪えず、今季３戦３敗とまた抑え込まれた。阿部慎之助監督初の８連勝を逃し、池山ヤクルトとのゲーム差は２・５に広がった。

わずか５球の先制劇だった。田中は初回、１番・長岡に３球目を右前安打されると、続くサンタナに初球を捉えられ左中間二塁打で無死二、三塁。ここで鈴木叶が初球をたたいて三ゴロの間に、１点を先制された。さらに４番・オスナの右前安打で一、三塁。岩田の右犠飛であっという間に２点目を奪われた。２回も先頭の石井に四球を与えると、続く投手・山野の打席でエンドランを仕掛けられるなど、２死三塁となってから、長岡に適時二塁打を浴び、３点目を失った。

マー君は３＆４回は、それぞれ３者凡退に抑えて立ち直りの兆しを見せたが、５回の攻撃で代打を送られた。今季最短の４回を４安打３失点。最速１４５キロと球威を欠いた５４球だった。「もう、初回ですね。一番は初回。自分がリズムに乗る前にやられてしまった。相手にうまく打たれた」。今季は開幕から安定した投球を続け、すでに３勝を挙げているが、悔しい２敗目となった。

打線もヤクルトの山野に対し、チャンスは作るがあと１本が出なかった。２回１死満塁の絶好機では浦田が空振り三振、続く田中も三ゴロ。３回は無死一、二塁から、泉口が併殺打。２死三塁となってから、ダルベックの「いいところに飛んでくれてラッキーだったよ」という一塁内野安打で１点を返すのが精いっぱいだった。結局、山野には７回１失点に抑え込まれ、今季３戦の対戦で３個目の白星を献上。１２球団トップの６勝目を許した。

勝てば阿部巨人初の８連勝だったが、連勝は７でストップした。２点を追う９回に守護神キハダを攻め立て、１死一、二塁としたが、ここで平山が見逃し三振。続く吉川尚輝のレフトへの飛球に対し、左翼・山野辺が足を滑らせて転び、一瞬スタンドが沸いたが、すぐに立ち上がって何とか捕球しゲームセット。キハダはリーグトップの１４セーブ目を挙げた。首位ヤクルトとのゲーム差は２・５に広がった。