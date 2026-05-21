賞レースはここで切られる。編集者が見る“最初の〇ページ” ――賞を勝ち獲る小説の書き方vol.4

出典：新刊『プロの編集者＆小説家が教えるクリエイターのための賞を勝ち獲る小説の書き方』より

はじめに（リード文）

小説家、ラノベ作家、シナリオライターなどになるべく、日々創作活動に打ち込むクリエイターたち。その夢の登竜門として、さまざまな出版社や小説投稿サイトで開催されるコンテストでの受賞を目指している方も多いのではないでしょうか。しかし、最終審査まで残り、その上受賞する作品は一握り。そうなると「面白い作品なのに、選考が通らない！」という悩みもおのずと出てくると思います。その悩みの突破口となるのは “編集目線”。

日本文芸社人気シリーズの最新刊『プロの編集者＆小説家が教えるクリエイターのための賞を勝ち獲る小説の書き方』では、その“編集目線”を小説の書き方に取り入れた一冊。今まで何千何万もの作品に目を通してきた小説投稿サイト『Nola』の編集者たちとプロの小説家である秀島迅氏がタッグを組み、読み手と書き手の二つの視点から、普段は明かさない小説を書くために絶対必要なスキルやポイントを徹底解説。

本記事は、書籍の本文の一部をWeb記事用にアレンジして紹介いたします。ぜひ参考にしてみてください！

合否が決まるのは「冒頭3ページ」

一次選考を突破できるかは、冒頭の数ページでほぼ決まります。

審査員は膨大な応募作を前に、「読み進める価値があるか」を素早く判断します。

だからこそ、冒頭には物語の方向性、目的、世界観の温度といった“つかみ”が必ず必要になります。

ここで提示される情報が曖昧であれば、読者は物語に入ることができません。

逆に、必要な要素が整理されて提示されていれば、読者は自然と物語に引き込まれていきます。

冒頭は物語の玄関口であり、ここで提示される内容が、その後の読書体験を大きく左右します。

どれだけ後半に魅力的な展開があったとしても、冒頭で離脱されてしまえば意味がありません。

だからこそ、最初の数ページは徹底的に設計されるべき重要なパートなのです。

読者は「つかみ」で読み続けるかを決める

冒頭が弱い作品に共通するのは、「何が起きていて、誰を追えばいいのか」が曖昧な点です。

情報の提示順が乱れていたり、説明が続きすぎたりすると、読者は状況整理に思考を割かれ、物語へ入る前に疲れてしまいます。

主人公・世界観・方向性を最低限の線で示すことができれば、読み手は物語に乗ることができます。

重要なのは、すべてを説明することではなく、「何が起きているのか」「この先どうなるのか」を予感させることです。

また、現代ではネット小説が一定数を占め、移動中のスマホやタブレットで読書されることが増えています。

そのため、冒頭での“つかみ”はこれまで以上に重要になっています。

読者は短時間で読むかどうかを判断するため、最初の印象がすべてを決めるといっても過言ではありません。

令和の今は「会話」でつかむのが有効

令和の読書環境においては、冒頭の会話文に重きが置かれます。

理由は単純で、読みやすく、物語に入る“つかみ”のリズムが作りやすいからです。

地の文で改行もなく、ぎっしりと活字が詰まった1ページ目と、さくさく読める会話主体の余白感ある1ページ目では、どちらが読み進めやすいかは一目瞭然です。読者は負担の少ないほうを選びます。

会話文は人物設定の前提説明がなくても、口調や言葉づかいでキャラクターの特性を表現することができます。

そのため、最初の数行でスムーズな導入を作ることが可能になります。

賞の規模にもよりますが、数百もの作品を読む編集者の目に留まるためには、まず「読みやすい」「入りやすい」ことが重要です。

キャッチーな会話で読者の興味を引き、そのまま物語へと引き込む設計は、有効な手段のひとつといえます。

冒頭は単なる書き出しではなく、作品全体の評価を左右する決定的なポイントです。

ここを強化するだけで、選考突破率は大きく変わります。

今回紹介した本書の参考ページ

今回の記事は、以下の本文ページから抜粋してご紹介しました。

本書は、見開きでとても分かりやすい、構成になっています。

日本文芸社のクリエイターシリーズ最新刊『プロの編集者＆小説家が教えるクリエイターのための賞を勝ち獲る小説の書き方』

読み手と書き手のプロたちがタッグを組んで、賞を勝ち獲るための小説の書き方本。

ライトノベル編集のプロが普段は絶対に明かさない、コンテストで常にチェックしている絶対必要なポイントを徹底解説。編集者のポイントを再現する文章の書き手は、クリエイターシリーズすべての著者を務めるプロの小説家、秀島迅氏。

本書は、物語・シナリオを書くための構想の仕方を教えるだけでなく、編集者が「あっ」と驚く文章構成や、プロなら絶対に押さえておきたい書き方の基本メソッドに加え、つい書き手がやってしまうNG例も実際に例文を読みながら学べます。

小説の面白さには自信があるけど、なぜだか賞は獲れない……という人に向けて、一段階上の技術を習得できる超実用的な内容。ぜひ、Amazonでチェックしてみてください！

https://www.amazon.co.jp/dp/4537223758

【著者紹介】

秀島 迅(ひでしま じん)

青山学院大学経済学部卒。2015年、応募総数日本一の電撃小説大賞 (KADOKAWA)から選出され、さよなら、君のいない海』で単行本デビュー。小説家 として文芸誌に執筆活動をしながら、芸能人や著名人のインタビュー、著述書、自伝 などの執筆も行っている。近著に長編青春小説『その一秒先を信じて シロの篇/アカ の篇』二作同時発売(講談社)、『プロの小説家が教える クリエイターのための語彙力図鑑 上級編』(日本文芸社) などがある。また、コピーライターや映像作家としての顔を持ち、企業CM制作のシナ リオライティングなど、現在も月10本以上手掛けている。



Nola編集部(のらへんしゅうぶ)

創作プラットフォーム「Nola」を運営する編集チーム。日々多数の投稿原稿を審査・講評し、企画立案やコンテスト運営を通じて新人作家の育成に携わる。構成・文体・読者設計の観点から作品を分析し、読者に届く物語づくりを実践的に支援している。本書では、現場で培った編集視点をもとに、小説執筆における具体的な改善ポイントを監修。

日本文芸社のクリエイターシリーズ

小説家、ラノベ作家、漫画家、シナリオライター、脚本家、SNS投稿…etc

読むだけで、頭ひとつ抜ける！作品のクオリティが格段にあがる！

普段プロの小説家が秘密にしている実践的な経験をもとにした創作セオリーがつまった、すべてのクリエイターに役立つ書籍シリーズ！！

「語彙」テクニックだけでなく、中世ヨーロッパの文化、シナリオに必要な「人物・性格」「能力」「場面」「職業」設定、などなど即戦力となるノウハウをあますところなく解説！

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