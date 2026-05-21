欧州株　再び下げに転じる、中東関連報道でムード暗転
東京時間20:16現在
英ＦＴＳＥ100　 10372.97（-59.37　-0.57%）
独ＤＡＸ　　24597.91（-139.33　-0.57%）
仏ＣＡＣ40　 8064.82（-52.60　-0.66%）
スイスＳＭＩ　 13356.03（-43.26　-0.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:16現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49950.00（-144.00　-0.29%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7422.50（-29.25　-0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29223.00（-167.50　-0.57%）