欧州株 再び下げに転じる、中東関連報道でムード暗転
欧州株 再び下げに転じる、中東関連報道でムード暗転
東京時間20:16現在
英ＦＴＳＥ100 10372.97（-59.37 -0.57%）
独ＤＡＸ 24597.91（-139.33 -0.57%）
仏ＣＡＣ40 8064.82（-52.60 -0.66%）
スイスＳＭＩ 13356.03（-43.26 -0.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:16現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49950.00（-144.00 -0.29%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7422.50（-29.25 -0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29223.00（-167.50 -0.57%）
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仏ＣＡＣ40 8064.82（-52.60 -0.66%）
スイスＳＭＩ 13356.03（-43.26 -0.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49950.00（-144.00 -0.29%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7422.50（-29.25 -0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29223.00（-167.50 -0.57%）