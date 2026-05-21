本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/21（木）
EUR/USD
1.1750（6.81億ユーロ）
USD/JPY
特段の設定なし
GBP/USD
1.3455（7.85億ポンド）
5/22（金）
EUR/USD
1.1500（8.12億ユーロ）
1.1545（6.41億ユーロ）
1.1575（10億ユーロ）
1.1600（14億ユーロ）
1.1610（8.20億ユーロ）
1.1615（9.40億ユーロ）
1.1620（5.35億ユーロ）
1.1625（7.84億ユーロ）
1.1630（12億ユーロ）
1.1635（9.55億ユーロ）
1.1650（6.35億ユーロ）
1.1660（5.18億ユーロ）
1.1700（18億ユーロ）
USD/JPY
157.50（15億ドル）
158.00（10億ドル）
158.45（6.30億ドル）
158.50（22億ドル）
158.65（12億ドル）
158.90（8.23億ドル）
159.00（14億ドル）
160.00（8.28億ドル）
160.50（12億ドル）
161.00（15億ドル）
本日はエアポケットのように期限設定は少ない。ユーロドルは1.1750、ポンドドルは1.3455に中規模設定が観測される程度。
あす22日には通常通り、多くのポイントに設定されている。ユーロドルは1.1575から1.1700にかけて大規模・中規模のポイントが目白押し。ドル円は159.00に大規模設定があるほか、157.50から161.00の範囲で大規模設定が散発的に観測される。
5/21（木）
EUR/USD
1.1750（6.81億ユーロ）
USD/JPY
特段の設定なし
GBP/USD
1.3455（7.85億ポンド）
5/22（金）
EUR/USD
1.1500（8.12億ユーロ）
1.1545（6.41億ユーロ）
1.1575（10億ユーロ）
1.1600（14億ユーロ）
1.1610（8.20億ユーロ）
1.1615（9.40億ユーロ）
1.1620（5.35億ユーロ）
1.1625（7.84億ユーロ）
1.1630（12億ユーロ）
1.1635（9.55億ユーロ）
1.1650（6.35億ユーロ）
1.1660（5.18億ユーロ）
1.1700（18億ユーロ）
USD/JPY
157.50（15億ドル）
158.00（10億ドル）
158.45（6.30億ドル）
158.50（22億ドル）
158.65（12億ドル）
158.90（8.23億ドル）
159.00（14億ドル）
160.00（8.28億ドル）
160.50（12億ドル）
161.00（15億ドル）
本日はエアポケットのように期限設定は少ない。ユーロドルは1.1750、ポンドドルは1.3455に中規模設定が観測される程度。
あす22日には通常通り、多くのポイントに設定されている。ユーロドルは1.1575から1.1700にかけて大規模・中規模のポイントが目白押し。ドル円は159.00に大規模設定があるほか、157.50から161.00の範囲で大規模設定が散発的に観測される。