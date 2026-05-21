本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/21（木）



EUR/USD

1.1750（6.81億ユーロ）



USD/JPY

特段の設定なし



GBP/USD

1.3455（7.85億ポンド）



5/22（金）



EUR/USD

1.1500（8.12億ユーロ）

1.1545（6.41億ユーロ）

1.1575（10億ユーロ）

1.1600（14億ユーロ）

1.1610（8.20億ユーロ）

1.1615（9.40億ユーロ）

1.1620（5.35億ユーロ）

1.1625（7.84億ユーロ）

1.1630（12億ユーロ）

1.1635（9.55億ユーロ）

1.1650（6.35億ユーロ）

1.1660（5.18億ユーロ）

1.1700（18億ユーロ）



USD/JPY

157.50（15億ドル）

158.00（10億ドル）

158.45（6.30億ドル）

158.50（22億ドル）

158.65（12億ドル）

158.90（8.23億ドル）

159.00（14億ドル）

160.00（8.28億ドル）

160.50（12億ドル）

161.00（15億ドル）



本日はエアポケットのように期限設定は少ない。ユーロドルは1.1750、ポンドドルは1.3455に中規模設定が観測される程度。



あす22日には通常通り、多くのポイントに設定されている。ユーロドルは1.1575から1.1700にかけて大規模・中規模のポイントが目白押し。ドル円は159.00に大規模設定があるほか、157.50から161.00の範囲で大規模設定が散発的に観測される。

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