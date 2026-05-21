田臥勇太や喜多川修平がアワードに登壇へ…宇都宮と越谷がBリーグの特別表彰をダブル受賞

5月21日、Bリーグは29日に東京ガーデンシアターで開催する「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」における、特別表彰の一部の受賞クラブおよび当日登壇予定の選手を追加発表した。

「ココロ、たぎる。賞 2025-26」は、宇都宮ブレックスと越谷アルファーズのダブル受賞となった。宇都宮は「バスケットボール チャンピオンズリーグ アジア（BCL Asia）2025」や「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26」での優勝など、国際大会における功績が評価され、当日は田臥勇太が登壇する予定。越谷はさいたまスーパーアリーナでの開催により、Bリーグ最多入場者数を更新した事業面での功績が讃えられ、喜多川修平の登壇が予定されている。

また、「マスコットオブザイヤー 2025-26」の受賞候補として、ファン投票で選ばれたジャンボくん（千葉ジェッツ）、ルーク（アルバルク東京）、ロウル（川崎ブレイブサンダース）の登壇も決定。最終順位はファン投票結果のほか、選手・ヘッドコーチ投票、メディア投票、他マスコット投票からなる最終決戦にて決定される。

さらに、同アワードショーでは「SHISEIDO MEN」のサポートにより、登壇する一部選手たちのスキンケアおよびヘア＆メイクアップが実施されることも発表。プロの技術によるサポートを受けた選手たちの舞台裏での様子やインタビューなどは、終了後にBリーグおよびSHISEIDO MENの公式SNS等で順次公開される予定だという。

今シーズンのBリーグを締めくくる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」は、5月29日17時より開演予定となっている。

さらに、同アワードショーでは「SHISEIDO MEN」のサポートにより、登壇する一部選手たちのスキンケアおよびヘア＆メイクアップが実施されることも発表。プロの技術によるサポートを受けた選手たちの舞台裏での様子やインタビューなどは、終了後にBリーグおよびSHISEIDO MENの公式SNS等で順次公開される予定だという。







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