ドイツ代表のW杯メンバー決定! 40歳GKノイアーが復帰…18歳MFレナート・カールを抜擢
ドイツサッカー連盟(DFB)は21日、北中米ワールドカップに臨むドイツ代表メンバー26人を発表した。ユリアン・ナーゲルスマン監督が会見で正式に発表した。
4度の世界制覇を誇るドイツだが、近年は苦戦が続く。2014年ブラジルW杯では優勝を果たした一方、2018年ロシアW杯、2022年カタールW杯ではいずれもまさかのグループリーグ敗退。復権を目指す今大会は、ナーゲルスマン体制で臨む初のW杯となる。
大きな注目を集めたのは、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)の復帰。昨年のEURO後に代表引退を表明していた40歳守護神だが、負傷者が相次ぐなかで復帰を決断し、5大会連続のW杯メンバー入りを果たした。
一方、FWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)、GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)は負傷により選外。また、招集が有力視されていたFWサイード・エル・マラ(ケルン)もメンバーから外れた。
MFフロリアン・ビルツ(リバプール)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハバーツ(アーセナル)ら主力が順当に選出されたほか、18歳MFレナート・カール(バイエルン)もメンバー入り。ナーゲルスマン監督は若手と経験豊富なベテランを融合させた陣容で世界一を目指す。
▽GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
マヌエル・ノイアー(バイエルン)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
▽DF
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ナサニエル・ブラウン(フランクフルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
バルデマール・アントン(ドルトムント)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー)
ヨナタン・ター(バイエルン)
マリック・ティアウ(ニューカッスル)
▽MF
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
ナディエム・アミリ(マインツ)
レオン・ゴレツカ(バイエルン)
パスカル・グロス(ブライトン)
レナート・カール(バイエルン)
フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)
レロイ・サネ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ビルツ(リバプール)
▽FW
カイ・ハバーツ(アーセナル)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)
ニック・ボルテマーデ(ニューカッスル)
4度の世界制覇を誇るドイツだが、近年は苦戦が続く。2014年ブラジルW杯では優勝を果たした一方、2018年ロシアW杯、2022年カタールW杯ではいずれもまさかのグループリーグ敗退。復権を目指す今大会は、ナーゲルスマン体制で臨む初のW杯となる。
一方、FWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)、GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)は負傷により選外。また、招集が有力視されていたFWサイード・エル・マラ(ケルン)もメンバーから外れた。
MFフロリアン・ビルツ(リバプール)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハバーツ(アーセナル)ら主力が順当に選出されたほか、18歳MFレナート・カール(バイエルン)もメンバー入り。ナーゲルスマン監督は若手と経験豊富なベテランを融合させた陣容で世界一を目指す。
▽GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
マヌエル・ノイアー(バイエルン)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
▽DF
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ナサニエル・ブラウン(フランクフルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
バルデマール・アントン(ドルトムント)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー)
ヨナタン・ター(バイエルン)
マリック・ティアウ(ニューカッスル)
▽MF
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
ナディエム・アミリ(マインツ)
レオン・ゴレツカ(バイエルン)
パスカル・グロス(ブライトン)
レナート・カール(バイエルン)
フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)
レロイ・サネ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ビルツ(リバプール)
▽FW
カイ・ハバーツ(アーセナル)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)
ニック・ボルテマーデ(ニューカッスル)