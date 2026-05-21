プロレス団体「WWE」所属のイヨ・スカイ（36）は5月17日、Instagramを更新。同じく「WWE」所属のNARAKUと入籍していたことを明かした。

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イヨ・スカイは、白いウェディングドレス姿の自身と、紫色のタキシード姿のNARAKUが並んだウェディングフォトを公開。「いつも温かい応援をしてくださる皆さまへ」と題したメッセージも掲載した。2人は連名で、既に夫婦であることを明かし「海の向こうWWEという同じ舞台に挑む同僚であり同志ともなれることに、深い喜びと緑を感じております」と報告。今後は2人で支え合いながら、“スーパースター”としても互いを高め合っていく決意を語っている。最後には、ファンや関係者への感謝を伝え、「未熟な二人ではございますが、今後とも変わらぬご指導とご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。

投稿を見たファンからは「Congratulations！！！」「2人とも大好きな選手なので嬉しいです！」など、祝福の声が寄せられたほか「めっちゃびっくり！！」「ええええええ！！」など、驚きのコメントも上がっている。



【画像】イヨ・スカイとNARAKU、夫婦であることを公表（画像はイヨ・スカイInstagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「大好きな２人が結婚」「幸せな新婚生活を送ってくださいね」「これからも応援します」「お二人でWWEのトップになってください」「びっくりしたー」「幸せにならないと応援やめちまうからな～、よく覚えとけ！」「久々に驚いた！！」「幸せな笑顔だぁ」「スーパースター同士のおめでたいニュースでした」「凄くお似合い」「うああああ！！ 素敵！」「 お似合いカップルだー」など7000件を超えるコメントが寄せられた。