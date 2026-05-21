5月31日に投開票される県知事選に伴い、長岡市山古志で移動式の期日前投票所が設置されました。



長岡市山古志の竹沢集落。周辺に住む高齢者のために、長岡市の選管が出向いて交流スペースに投票箱が設置されました。山古志では人口減少などに伴って、2月の衆議院選挙のときは7カ所あった投票所が5カ所に減るため、住民に不便が生じないよう今回実施されました。



■70代

「便利でいい。今まですぐそこの集落センターまで行っていたが、(投票所に行くのは)手間だね。年をとると動きが鈍くなる。」



県知事選の期日前投票は、5月30日(土)までです。