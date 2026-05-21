こりゃ眼福ぅぅぅーー！【シャトレーゼ】手土産・自分へのご褒美にも♡「映えスイーツ」

自分へのご褒美や、お世話になっている人への手土産。何を選ぼうか迷った時は【シャトレーゼ】へ寄ってみませんか？ 見た目はもちろん、贅沢感のある「映えスイーツ」が集まっています。洋菓子のみならず和菓子もあるので、自分や相手の好みに合わせて好きなものを選べるはず。今回は、心躍るようなビジュアルのスイーツをご紹介します。

2種類のソースが楽しめる豪華なケーキ

6月までの期間限定で味わえる「苺と柑橘のスフレチーズデコレーション14cm」。友達や親戚など、みんなで集まる日の手土産にぴったりなホールケーキです。天面はホイップクリームで囲った中に、左右で2種類のソースを流し込んだ贅沢仕様。さらに苺・ブルーベリー・オレンジなどをのせた華やかな仕上がりです。@mame48goさんによれば「後味は驚くほどすっきり」とのことで、食後のデザートにもシェアしやすいかも。

ちょっと奮発したい時におすすめ！

鮮やかなグリーンが美しい、季節限定の「プレミアムフレジェ アンデスメロン」。メロン果肉と、赤肉メロンゼリー入りのメロン果肉ソースを合わせた贅沢仕立て。メロンらしい芳醇な風味を堪能できそうです。食卓に華やかさを添えてくれる一品は、気分を上げたい日のご褒美にもぴったり。\648（税込）と少しお高めですが、奮発したい時に選んでみて。

具材たっぷり感が嬉しい一品

和菓子を選びたい時は、期間限定の「宇治抹茶わらび餅のクリームあんみつ」がおすすめ。宇治抹茶のわらび餅のほか、自家炊き粒あん・さくらんぼシロップ漬け・マンゴーシロップ漬けなどをトッピングした具沢山で贅沢な一品です。フルーツのさっぱりとした風味が、あんこのほっこり感とバランス良く楽しめるかも。カラフルで可愛い見た目も魅力的です。

メロンがのったようなカップスイーツも必見！

カップの上にメロンがのったような、ユニークで可愛いビジュアルの「まんまるメロンケーキ」。こちらも今だけ味わえる季節限定品です。ドーム状のメロン部分は、メロンムースをメインに、赤肉メロン入りソースを忍ばせた贅沢仕様。土台はパンナコッタで、ペロリと食べられそうな軽さがうかがえます。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino