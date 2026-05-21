義母の手料理が苦痛 → うっかり調味料を間違えた義母！ 夫のファインプレーで、過干渉な日々に決着

皆さんは、身近な存在だからこそ遠慮して言い出せないことはありませんか。特に義家族との距離感の取り方には悩んでしまいますよね。今回は、料理上手を自負する義母との関係に悩んでいた、筆者の友人A子のエピソードをご紹介します。思わぬ出来事をきっかけに、状況が変化したそうです。

料理自慢の義母に振り回される日々

A子は結婚して2年目の主婦で、夫と穏やかな生活を送っていました。しかしひとつだけ悩みがありました。それは、料理の腕に絶対的な自信を持つ義母の存在です。まだ子どもがいないこともあり「栄養は足りている？」「これくらい作れないと」と毎週末のように手料理を持って訪ねてくるのです。

義母に悪気がないことは分かっているものの、毎回のように自分の料理と比較されるような言い回しに、A子は次第に疲れを感じるようになっていきました。「感謝しなきゃ」と思えば思うほど、苦しくなってしまう時期があったのです。

まさかのミスで食卓に異変

そんなある日、いつものように義母が腕を振るった料理が食卓に並びました。みんなで箸を伸ばし、一口食べた瞬間、思わず顔を見合わせてしまいました。見た目は普段通り美味しそうなのに、味は信じられないほど塩辛く、とてもそのまま食べられるものではなかったのです。

原因は、A子が新しく買い替えた調味料ボトルが以前のものとデザインが似ていたため、義母が砂糖と塩を取り違えてしまったのでした。いつも完璧な義母も、自分の失敗に気づき、顔を赤らめて言葉を失ってしまいました。