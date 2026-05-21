元モーニング娘。のタレント・田中れいな(36)が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、小学6年生のころの画像を公開した。



【写真】期待とおり？のほぼ金髪 小6でこれはパンチが効いてる

「モーニング娘。を卒業して今日で13年が経ちました♡」と2013年の自身のグループ卒業について言及。「自分的にはSNSでわざわざ書くほどまでの事ではないのかなーって思っとったけど 5/21の朝にコメントで教えてくださる方がおって 毎年嬉しい気持ちになるっちゃんね いつも田中れいなを思い出してくれてありがとう!」とファンが記念日を毎年忘れずに伝えてくれることに感謝した。



続けて「2枚目は卒業式にちなんで 小学校の卒業式の日で男子に『パイナップル頭』ってあだ名をつけられた田中麗奈ちゃんの横姿 笑」と説明した。掲載した画像は、金髪に近い茶髪を高い位置でポニーテール状にしており、別の女子のランドセルに何か書き込んでいる様子のショット。田中自身も赤いランドセルを背負っている。「友達のランドセルにメッセージを書いています」といたずらなどではないことも強調していた。



田中は小学校卒業の約1年後にオーディションに合格してモー娘。メンバーとなった。ヤンキー風の見た目は当時も話題となっていた。



（よろず～ニュース編集部）