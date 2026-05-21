北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故を受け文部科学省と国土交通省は21日、第1回の連絡会議を開きました。



部活動の遠征などの際、どのように安全を確保するのか、連絡会議で対策をとりまとめます。





この事故は5月6日に福島県・郡山市の磐越道で北越高校・男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突したものです。



3年生の稲垣尋斗さんが亡くなり、後続の車を含め20人が重軽傷を負いました。





バスは新潟市から福島県富岡町へ練習試合に向かう途中でした。事故を受けて開かれた文部科学省と国土交通省の連絡会議。学校がバスなどを手配して移動する際、どのように安全を確保するか留意点などを整理するとしています。【文科省の担当局長】「今回設置されたこの連絡会議は学校教育における安全確保を確固たるものにするため文科省・国土交通省が連携し学校関係者、バス事業者、レンタカー事業者等の視点も踏まえつつ実行性のある安全対策を取りまとめることを目的としております」生徒の安全が最優先されるべき教育現場で、なぜ生徒の命が失われる事態となったのか。この事故をめぐって、北越高校男子ソフトテニス部の顧問はー【北越高校男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問】「今回の運行についてこれまでと同様に事前に見積書を受け取ったことはなく、また契約書を取り交わすことも ありませんでした。また運行引受書を受け取ったこともありませんでした。また運転手についてもその所属を確認することはしませんでした」バス会社との契約や運転手の所属、さらに、バスのナンバープレートについて確認が不十分だったと述べました。さらに、学校はー【北越高校 灰野 正宏 校長】「学校全体の体制としてはこちらがグリップをもたず部活動に任せていたということがあるのでそうした部分では不備があったと考えています」部活動の運営を顧問に一任していたとしています。21日に開かれた第1回の連絡会議。6月末をめどに安全確保の対策を取りまとめ教育現場に示すことにしています。