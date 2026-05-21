「夫がゴロゴロしていてもある程度我慢できる」世帯年収752万円・37歳女性の共働き事情
All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、石川県在住37歳女性の給与事情を見ていきます。
年齢性別：37歳女性
同居家族構成：本人、夫（37歳）
居住地：石川県
住居形態：賃貸
世帯年収：752万円
現預金：2000万円
リスク資産：1450万円
家計は共同で管理しており、月の支出は「住居費3万5000円（会社に家賃負担あり）、食費5万円（外食費込）、光熱費1万8000円、保険料2万円（自動車保険のみ）、通信費5000円、車両費1万円」とのこと。毎月「10万〜20万円」の貯蓄ができていると言います。
その理由として「平日は夫に残業が発生することが多く、毎日出社しなければならないのに対し、私は毎日定時で帰れるうえ週に2日は必ず在宅できます。なるべく平等に家事も仕事もしたいタイプですが、夫も休日は家事を協力してやってくれているため、夫の方に多く働いてもらい収入も多く稼いでもらう今のスタイルに納得しています」とごましばさん。
家事については「家事は妻7割・夫3割。自分が家事をしているときに夫がゴロゴロしていると、腹立たしい時もあるけれど、給与は夫の方が高いので、ある程度我慢できるかな」と話します。
「毎日会社に行き、営業なので現場に出たりもするし、残業もあるので働き方は大変だなと思います。また、全国転勤のある会社なので、慣れてきたころに別の地域に移動しなければならない。収入は、できればもう少し上がってくれたらうれしいですが、現状貯金はできているので、まぁいいかなという感じです」とのこと。
対策として「夫の方に積極的に積立投資をしてもらい、私は副業で少し収入を増やすようにしています」とのことで、今後の働き方については「かなうなら、もう少し給与を上げていきたい。ただ転勤族なので、できればフルリモートでできる仕事が望ましいかなと思う」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ごましば
年齢性別：37歳女性
同居家族構成：本人、夫（37歳）
居住地：石川県
住居形態：賃貸
世帯年収：752万円
現預金：2000万円
リスク資産：1450万円
フルタイムの共働きで「年収夫512万円・妻240万円」夫婦の働き方は「フルタイム×フルタイムの共働き」というごましばさん。夫婦それぞれの年収は「夫512万円（給与384万円・賞与128万円）、妻240万円」とのこと。
「夫がゴロゴロしていると、腹立たしい時もあるが…」現在の夫婦の働き方や収入バランスについて満足しているかの問いに「満足している」と回答します。
その理由として「平日は夫に残業が発生することが多く、毎日出社しなければならないのに対し、私は毎日定時で帰れるうえ週に2日は必ず在宅できます。なるべく平等に家事も仕事もしたいタイプですが、夫も休日は家事を協力してやってくれているため、夫の方に多く働いてもらい収入も多く稼いでもらう今のスタイルに納得しています」とごましばさん。
家事については「家事は妻7割・夫3割。自分が家事をしているときに夫がゴロゴロしていると、腹立たしい時もあるけれど、給与は夫の方が高いので、ある程度我慢できるかな」と話します。
「毎日会社に行き、営業なので現場に出たりもするし、残業もあるので働き方は大変だなと思います。また、全国転勤のある会社なので、慣れてきたころに別の地域に移動しなければならない。収入は、できればもう少し上がってくれたらうれしいですが、現状貯金はできているので、まぁいいかなという感じです」とのこと。
「夫は転勤族なので一生賃貸で暮らすつもり」今後については「夫は転勤族で子どももいないので、基本的に家を建てるつもりがなく一生賃貸で暮らすつもりです。賃貸の場合は持ち家よりもお金がかかると思うので、どの程度貯めればよいのか」と言います。
対策として「夫の方に積極的に積立投資をしてもらい、私は副業で少し収入を増やすようにしています」とのことで、今後の働き方については「かなうなら、もう少し給与を上げていきたい。ただ転勤族なので、できればフルリモートでできる仕事が望ましいかなと思う」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)