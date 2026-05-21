歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月21日、自身のInstagramを更新。娘の麗禾さんが撮影した公園での写真を公開し、すっきりとした美脚や躍動感あふれる姿が反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：市川團十郎さん公式Instagramより）

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歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月21日、自身のInstagramを更新。娘の麗禾さんが撮影した公園での写真を公開しました。

【写真】市川團十郎の美脚ショット

娘撮影の公園ショットで美脚が話題に

團十郎さんは「麗禾からの世界、 2枚目を撮ってる時に麗禾キシンが撮ってました」とつづり、3枚の写真を披露。1枚目は、パーカーのフードをかぶり並木道で立ち止まる團十郎さんの後ろ姿です。どうやら、木々の写真を撮っている様子。ハーフパンツからは、日頃の鍛錬がうかがえるすっきりとした美脚が伸びています。3枚目では、片脚を高く跳ね上げる姿が収められており、高い身体能力が伝わる躍動感満載の写真です。

ファンからは「しなやかな筋肉ですね　助六が公園を歩いてる」「お御足美しい」「すごっ足がめっちゃアスリート」「三枚目でも肉体美」「筋肉凄いです」「麗禾ちゃん上手　ありがたい奇跡に感謝」「二枚目な三枚目って最強ですね」などの声が寄せられています。

家族で公園へ

家族思いの父としての一面をたびたび発信している團十郎さん。20日にも「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、」とつづり、5枚の写真を公開。麗禾さんと、息子・勸玄さんと公園に行った様子が写っています。コメントでは「新之助さんぼたんさん本当に仲良しですね」「かけがえのない時間ですね」「最後のお写真、温かさを感じて素敵です」などの温かい声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)