「筋肉凄い」市川團十郎、娘撮影の美脚ショットに「足がめっちゃアスリート」「お御足美しい」絶賛の声
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月21日、自身のInstagramを更新。娘の麗禾さんが撮影した公園での写真を公開しました。
【写真】市川團十郎の美脚ショット
ファンからは「しなやかな筋肉ですね 助六が公園を歩いてる」「お御足美しい」「すごっ足がめっちゃアスリート」「三枚目でも肉体美」「筋肉凄いです」「麗禾ちゃん上手 ありがたい奇跡に感謝」「二枚目な三枚目って最強ですね」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】市川團十郎の美脚ショット
娘撮影の公園ショットで美脚が話題に團十郎さんは「麗禾からの世界、 2枚目を撮ってる時に麗禾キシンが撮ってました」とつづり、3枚の写真を披露。1枚目は、パーカーのフードをかぶり並木道で立ち止まる團十郎さんの後ろ姿です。どうやら、木々の写真を撮っている様子。ハーフパンツからは、日頃の鍛錬がうかがえるすっきりとした美脚が伸びています。3枚目では、片脚を高く跳ね上げる姿が収められており、高い身体能力が伝わる躍動感満載の写真です。
家族で公園へ家族思いの父としての一面をたびたび発信している團十郎さん。20日にも「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、」とつづり、5枚の写真を公開。麗禾さんと、息子・勸玄さんと公園に行った様子が写っています。コメントでは「新之助さんぼたんさん本当に仲良しですね」「かけがえのない時間ですね」「最後のお写真、温かさを感じて素敵です」などの温かい声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)