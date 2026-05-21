りそな銀行は、「社会貢献への意欲はありながらも、実際に行動へ移せていない」20代〜60代の男女1000名（以下、社会貢献ポテンシャル層）を対象に「社会貢献意欲に関する実態調査」を実施した。その結果、現代における社会貢献活動の課題が明らかになった。

まず、20代〜60代の男女約1万5000人を対象とした事前のスクリーニング調査において、約3人に1人（30.7％）が社会貢献に「興味がある」と回答した。しかし、その関心層のうち「現在行っている」人はわずか9.3％にとどまり、残る90.7％が「過去に行っていたが今はしていない」または「行ったことがない」と回答し、意欲を持ちながらも、実際には行動に移せていない「社会貢献ポテンシャル層」が膨大に存在している実態が浮き彫りになった。





そこで、本調査の対象である「社会貢献ポテンシャル層」に、社会貢献をしたいと思う理由（動機）を尋ねたところ、「困っている人を見過ごせない、純粋に助けたいから（40.3％）」が最多となり、次いで「子どもたち（次世代）が生きる未来の社会をより良くしたい（28.6％）」が続いた。「自分の徳になる・認められたい（15.2％）」といった個人的なメリットよりも、「誰かの役に立ちたい」「社会を良くしたい」という想いが上位を占めており、誰もが日本や世界の未来をより良くしたいという善意を持ち合わせていることがわかった。





社会貢献に興味がありながら一歩を踏み出せない「社会貢献ポテンシャル層」の心理を分析した結果、行動を抑制する「二段階の心理障壁」が浮かび上がった。まず、行動に移せていない理由（複数回答）では、「経済的な余裕がない（39.1％）」が最多となった。物価高や将来への不安が続く中、「自分のお金が減る」という心理的・現実的な負担をなくすことが、社会貢献の舞台に立つための「入り口の条件」となっていることがわかる。





しかし一方で、社会貢献において「最も高い壁」を一つに絞ると、結果は逆転する。金銭的負担（26.1％）を大きく上回り、「使途への不信感・不透明さ（40.9％）」がトップとなったた。行動に移せていない理由としても、すでに約4人に1人（26.6％）が「お金が本当に役に立っているか不透明」であることを挙げている。これらのデータから、生活者の行動を促すには、単に金銭的負担をなくすだけでなく、「意思を託したお金がどう役立ったか」という透明性の担保が、最後の一歩を決める「決定打」となっている実態が浮き彫りになった。





社会貢献に興味はあるものの行動できていない“ポテンシャル層”に対し、理想の貢献スタイルを尋ねた。すると、約8割（76.2％）がわざわざ手間をかけるのではなく買い物や預金といった「日常のサービスの延長」で、無理なく参加したいと回答した。スマートに社会課題を解決する「自然体のソーシャルグッド」が、現代の新しい潮流として全世代で強く求められていることがわかる。また、同様に約8割（77.7％）が「自分の資産を守りながら無理なく貢献できるスタイル」をこれからの時代に必要だと答えている。





今回の調査で明らかになった「負担感」と「不信感」という二重の壁を同時に解消し、日常の延長で無理なく参加できる仕組みこそが、生活者が求めている「自然体」な社会貢献のスタイル。預金を通じて資産を減らさずに参加できる「負担ゼロ」の貢献と、教育格差の緩和に向けた具体的な目標を掲げ、支援成果を定期報告する「透明性」の貢献、この2つを両立させた新しい仕組みに対し、全体の7割以上（72.1％）が「始めてみたい」と回答した。実際の「ソーシャルインパクト預金」の提示においても、全世代で高い利用意向が得られ、特に次世代を担う20代では76.5％と、際立って強い期待が寄せられている。本調査の結果は、この仕組みが「社会貢献ポテンシャル層」の心理的ハードルをクリアし、誰もが無理なく社会を良くしていける−−そんな「意思あるお金」という新しいソーシャルグッドのカタチを示している。



「ソーシャルインパクト預金」のスキーム

りそな銀行が提供する「ソーシャルインパクト預金」は、日本の未来を担う子どもたちの教育支援など、社会課題の解決に向けた具体的な目標を掲げる国内初（昨年9月8日時点りそな銀行調べ）の定期預金。預入れしてもらう資金の0.1％（預入期間に応じた年率換算）相当の無償の学習機会を公文教育研究会を通じて、「経済的に困難な状況にある小学生」へ提供し、教育格差の緩和を目指す。

［調査概要］

調査対象：20代〜60代の男女のうち、社会貢献への意欲はありながらも、実際に行動へ移せていない「社会貢献ポテンシャル層」

有効回答数：1000名（1万5000名のスクリーニング調査から抽出）

調査期間：4月

調査手法：インターネット調査

※調査結果は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合がある

りそな銀行＝https://www.resonabank.co.jp/

ソーシャルインパクト預金＝https://www.resonabank.co.jp/kojin/teiki/social/landing/