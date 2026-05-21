銀座コージーコーナーは、5月23日〜31日まで全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップして販売する。

銀座コージーコーナーは、これまでの愛顧に感謝するとともに、さらに多くの消費者に味わってもらいたいという思いから、人気の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」を期間限定でボリュームアップして届ける。しかも、通年販売仕様の同社従来品価格を据え置きで販売する。



「Wシュー（クリーム＆カスタード）」

生クリーム入りホイップクリームを50％増量し（同社従来品比）、渦巻き状に高く絞り出した「Wシュー（クリーム＆カスタード）」はインパクトのある大きさと重さになっている。ミルク感とコクがある風味豊かなクリームのおいしさを思いっきり堪能しつつ、カスタードクリームのまろやかな味わいも楽しめる。

販売期間は5月23日〜31日までの9日間。この機会にぜひ、賞味してほしい考え。

「Wシュー（クリーム＆カスタード）」として、期間限定でボリュームアップして登場する。しかも値段はそのまま。生クリーム入りホイップクリームを通常商品に比べて50％増量し、まろやかカスタードとともにさっくり焼き上げたシュー皮にとじこめた。あふれんばかりのクリームを思いっきり堪能してほしいという。

［小売価格］345円（税込）

［発売日］5月23日（土）〜5月31日（日）

※この期間、通年販売仕様の商品は取り扱いを休止する

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp