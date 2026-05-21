シャア専用機「ナイチンゲール」がExclusive EditionでROBOT魂に
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール 〜Exclusive Edition〜」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。
総帥の赤い専用機がROBOT魂「Exclusive Edition」で登場。
特徴的な赤い装甲は、濃淡2色のマットカラーの彩色を施しシックな印象に。モビルスーツの兵器としてのリアリティを高めるため、機体各所に白を基調にしたラインプリントを施している。スカート裏から展開する隠し腕や、バインダー表面にセットされた着脱可能なファンネルなどのギミックも多数搭載している。
(C)サンライズ
総帥の赤い専用機がROBOT魂「Exclusive Edition」で登場。
特徴的な赤い装甲は、濃淡2色のマットカラーの彩色を施しシックな印象に。モビルスーツの兵器としてのリアリティを高めるため、機体各所に白を基調にしたラインプリントを施している。スカート裏から展開する隠し腕や、バインダー表面にセットされた着脱可能なファンネルなどのギミックも多数搭載している。
(C)サンライズ