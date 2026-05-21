Aぇ! group小島健、YouTuber化計画も“20万人未達で終了”の崖っぷち 映画イベントで異例の公開アピール【おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?】
【モデルプレス＝2026/05/21】6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』完シェー報告会（完成報告会）が5月21日、都内にて行われ、主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が登壇。小島が自身のYouTubeチャンネルを宣伝する場面があった。
【写真】Aぇ! group・西村拓哉・イコラブ野口衣織ら「シェー！」ポーズ
劇中の“人類クズ化計画”にちなみ、イベントでは6つ子を演じたAぇ! groupと西村が、現在進行中、またはこれからやりたいと思っている“○○化計画”を発表するコーナーも実施された。
その中でも会場を沸かせたのが、小島による「YouTuber化計画」。小島は「今年の1月から、ソロYouTubeチャンネルを始めまして」と切り出し、「最強漢小島健伝説」というインパクト抜群のチャンネル名を告白。会場から笑いが起こる中、「6月25日の誕生日までに登録者数20万人いかなかったら終わります」と宣言した。
現在の登録者数については「18万8000人」と明かし、「あと1.2万人ぐらいなんです」とリアルな数字も公開。さらに、「今後のお仕事の密着とかも、もし『最強漢小島健伝説』で入っていいなら…」と共演者へ公開交渉を始め、末澤からは「すごいやり方しようとしてる」とツッコミが飛んだ。「チャンネル登録をよろしくお願いします！高評価もよろしくお願いします！」と会場に呼びかける小島に、佐野からも「映画の宣伝をしろ！」とツッコミが飛び、会場は笑いに包まれた。
また、西村は「小島友達化計画」を発表。「先輩後輩としてのリスペクトを一旦なしにして、距離を縮めてもいいんじゃないか」と提案するも、小島からは「大丈夫です。ごめんなさい！」と即答で断られ、会場は爆笑。続けて西村が「これで登録者減る流れになりますよね」と返すなど、息ぴったりの掛け合いを見せた。
さらに、末澤は“癒やし化計画”、正門は“釣り人化計画”、佐野は“大食い化計画”を発表。それぞれの個性あふれる回答で会場を盛り上げていた。
このほかイベントでは、大ヒット祈願として巨大だるま落としも行われた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group小島健、映画イベントで異例の公開アピール
劇中の“人類クズ化計画”にちなみ、イベントでは6つ子を演じたAぇ! groupと西村が、現在進行中、またはこれからやりたいと思っている“○○化計画”を発表するコーナーも実施された。
その中でも会場を沸かせたのが、小島による「YouTuber化計画」。小島は「今年の1月から、ソロYouTubeチャンネルを始めまして」と切り出し、「最強漢小島健伝説」というインパクト抜群のチャンネル名を告白。会場から笑いが起こる中、「6月25日の誕生日までに登録者数20万人いかなかったら終わります」と宣言した。
現在の登録者数については「18万8000人」と明かし、「あと1.2万人ぐらいなんです」とリアルな数字も公開。さらに、「今後のお仕事の密着とかも、もし『最強漢小島健伝説』で入っていいなら…」と共演者へ公開交渉を始め、末澤からは「すごいやり方しようとしてる」とツッコミが飛んだ。「チャンネル登録をよろしくお願いします！高評価もよろしくお願いします！」と会場に呼びかける小島に、佐野からも「映画の宣伝をしろ！」とツッコミが飛び、会場は笑いに包まれた。
また、西村は「小島友達化計画」を発表。「先輩後輩としてのリスペクトを一旦なしにして、距離を縮めてもいいんじゃないか」と提案するも、小島からは「大丈夫です。ごめんなさい！」と即答で断られ、会場は爆笑。続けて西村が「これで登録者減る流れになりますよね」と返すなど、息ぴったりの掛け合いを見せた。
さらに、末澤は“癒やし化計画”、正門は“釣り人化計画”、佐野は“大食い化計画”を発表。それぞれの個性あふれる回答で会場を盛り上げていた。
このほかイベントでは、大ヒット祈願として巨大だるま落としも行われた。
◆「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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