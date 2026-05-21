◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部１万メートル決勝が行われ、５０００メートル、１万メートル、ハーフマラソンの３種目で日本学生記録を持つ東京国際大のリチャード・エティーリ（４年）が２７分４３秒５３で貫禄勝ち。創価大の小池莉希（４年）が自己ベストを約３４秒も更新する２７分５２秒４３で日本人トップの４位と健闘した。

３月のニューヨークシティハーフマラソンで日本歴代６位、日本学生歴代３位となる１時間０分１３秒をマークした駒大の桑田駿介（３年）は２８分７秒６３で９位だった。序盤から先頭集団で力強く走ったが最後は競り負け「勝負する以上、日本人トップは狙っていましたが、悔しいです。まだまだ勝負できなかった。課題だと思います」と悔しい表情。ただ、１年時に出した自己ベストを更新し「やっと記録が超えられて、最低限良かった。でも２７分台は絶対条件」と話した。

今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）でエース区間の２区を担い、３月のニューヨークシティハーフマラソンで快走。今季もチームの柱として「自分が試合の結果で引っ張っていきたいという気持ちがある」と言葉に力を込める。「けがをしないことが自分の良いところでもある。これで満足せず、もっともっと貪欲に、練習でもチームを引っ張って、次の駅伝シーズン、トラックレースでもしっかり勝負したい」とまだまだ上を目指す。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。