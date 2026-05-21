ドイツサッカー連盟は２１日、Ｗ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨むドイツ代表メンバーを発表し、４０歳のＧＫマヌエル・ノイアー（バイエルン）が５大会連続のＷ杯選出を果たした。

２００９年６月にＡ代表デビューを飾ったノイアーは長年ドイツ代表の守護神として君臨。南アフリカＷ杯から４大会連続で正守護神を務め、２０１４年ブラジルＷ杯では大会の最優秀ＧＫとなり、同国４度目のＷ杯優勝に大きく貢献した。Ａ代表通算キャップ数は１２４試合を数え、自国開催となった２４年欧州選手権の大会後に代表引退を表明していた。

ただ、所属チームでのバイエルンでは現在も正ＧＫを務めており、圧巻のパフォーマンスを続けている。地元メディアは、ノイアーのＷ杯での代表復帰の可能性を報じていたが、４０歳の守護神が再びドイツ代表のユニホームに袖を通すことになった。

◆マヌエル・ノイアー １９８６年３月２７日、ドイツ・ゲルゼンキルヘン生まれ。４０歳。２００３年にシャルケ０４に加入。１１〜１２年シーズンからバイエルンに移籍し、１１、１４年にドイツ年間最優秀選手。１４年ブラジルＷ杯の最優秀ＧＫ、ベストイレブン。シャルケ時代の１１年、同僚の日本代表ＤＦ内田が東日本大震災の被災地に向けたメッセージを掲げる手助けをするなど、人格者としても知られる。ニックネームはマヌ。１９３センチ、９０キロ。