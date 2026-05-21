唐沢寿明、“アフロヘア”で絶叫 『ミステリー・アリーナ』賞金100億円を懸けた“番組”ガイド解禁
深水黎一郎による傑作ミステリー小説を、堤幸彦監督、唐沢寿明主演で実写映画化した『ミステリー・アリーナ』が、あす5月22日に全国公開される。それに先駆け、劇中に登場する生放送推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の“番組ガイド動画”が解禁された。
【動画】映画を“100億倍”楽しむための番組ガイド
本作の舞台となるのは、全国民が熱狂する生放送番組「ミステリー・アリーナ」。難攻不落の推理問題に挑む解答者たちが、犯人とトリックを解き明かし、賞金100億円を懸けて争う。
アフロヘアーに白スーツという強烈なビジュアルの司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じる。毒舌とハイテンションで解答者をあおりながら番組を支配するカリスマMCを怪演する。
番組アシスタント・モンテレオーネ怜華役にトリンドル玲奈。100億円を狙う6人の解答者には、芦田愛菜、鈴木伸之、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子が集結。一子にだけ見える謎の存在・サンゴ役を三浦透子、過去の優勝経験者・大穴役で宇野祥平も出演する。
今回解禁された“番組ガイド動画”は、「ようこそ！ミステリー・アリーナへ！」という樺山の掛け声からスタート。「解答者は選ばれし6名」「“バイブル”の文章から犯人とトリックを推理」「解答は早い者勝ち！当てれば賞金獲得！」「不正解なら――」というシンプルな4つのルールが紹介される。
今回出題されるのは、「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」。解答者たちは、“バイブル”に隠されたヒントを頼りに犯人とトリックを推理し、100億円獲得を目指す。
しかし、その裏では“不正解者に待ち受ける恐ろしい運命”が存在していた――。
緻密なロジック、クセの強いキャラクター、そして予測不能の展開が入り乱れる『ミステリー・アリーナ』。観客自身も“番組視聴者”の一人として巻き込まれる、新感覚のミステリーエンターテインメントとなりそうだ。
【動画】映画を“100億倍”楽しむための番組ガイド
本作の舞台となるのは、全国民が熱狂する生放送番組「ミステリー・アリーナ」。難攻不落の推理問題に挑む解答者たちが、犯人とトリックを解き明かし、賞金100億円を懸けて争う。
番組アシスタント・モンテレオーネ怜華役にトリンドル玲奈。100億円を狙う6人の解答者には、芦田愛菜、鈴木伸之、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子が集結。一子にだけ見える謎の存在・サンゴ役を三浦透子、過去の優勝経験者・大穴役で宇野祥平も出演する。
今回解禁された“番組ガイド動画”は、「ようこそ！ミステリー・アリーナへ！」という樺山の掛け声からスタート。「解答者は選ばれし6名」「“バイブル”の文章から犯人とトリックを推理」「解答は早い者勝ち！当てれば賞金獲得！」「不正解なら――」というシンプルな4つのルールが紹介される。
今回出題されるのは、「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」。解答者たちは、“バイブル”に隠されたヒントを頼りに犯人とトリックを推理し、100億円獲得を目指す。
しかし、その裏では“不正解者に待ち受ける恐ろしい運命”が存在していた――。
緻密なロジック、クセの強いキャラクター、そして予測不能の展開が入り乱れる『ミステリー・アリーナ』。観客自身も“番組視聴者”の一人として巻き込まれる、新感覚のミステリーエンターテインメントとなりそうだ。