Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉（23）らが21日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。

赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画の実写版第2弾。Aぇ！groupの4人と草間リチャード敬太（30）西村が、主人公の松野家6人兄弟を演じた。22年にはSnow Man主演で第1弾が公開され、興行収入16・7億円を記録した。

物語にちなみ、これからやってみたい計画についてトーク。

末っ子を演じた西村は、「小島。友達化計画」と掲げた。後輩からのおねだりに小島健（26）は「まず小島な、ひっかかりますね」とけげんな顔。今作での共演を機に西村とAぇ！groupの親交が深まっており、西村は「小島君とも仲良くさせていただいていて、ご飯を食べに行くことが増えた。ここで1度先輩後輩としてのリスペクトをなしにして距離近くなっても良いんじゃないかなと（笑い）あんまり遠いのも良くない」と思い切って提案。小島は「舞台上で？ 断ったら僕が悪者みたいになる」としぶり、「ごめんなさい」と拒否。「それがなくても普通に楽屋あいさつで『おお、小島』って来るんです。そもそもリスペクトがない。これ以上やると逆転しちゃう」とはね返した。

イベントでは、大ヒットを祈願し巨大だるま落としに挑んだ。