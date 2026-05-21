「走り」と「魂動デザイン」を深化させ新世代の快適性とデジタル技術を融合

マツダは2026年5月21日、同社を代表する中核SUVである「CX-5」の3代目となる新型モデルを発売しました。

CX-5は、2012年の初代登場以来、世界130以上の国と地域で累計500万台以上を販売し、日本市場でもマツダ車の4分の1を占める最重要モデルです。

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新型は「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」をコンセプトに掲げ、定評ある人馬一体の走りとデザインを進化させつつ、初のGoogle搭載や広大な室内空間による高い利便性を実現しました。

マツダの毛籠勝弘 代表取締役社長兼CEOは、同日に都内でおこなわれた発表会の冒頭で、次のように強調しました。

「CX-5はマツダの走りの喜びを届けてきた中核であり、日本市場においては10人に1人のマツダユーザーが選ぶ最重要SUVです」

自動車産業が電動化やソフトウェア化によって激変するなかで、マツダは単にテクノロジーの数値を競うのではなく、人に自然に寄り添い、移動の時間そのものを豊かにする人中心の価値を追求しています。

毛籠氏は「3代目となる新型CX-5は、多様化するユーザーのライフスタイルに寄り添い、日常の楽しみを広げる存在として開発しました」と語りました。

続いて登壇した開発主査の山口浩一郎氏は、新型CX-5について「走る楽しさと高い実用性の両立を追求しました」と説明します。

2012年の初代は、スカイアクティブ技術と魂動デザインをフル採用した初のモデルとしてSUV市場を牽引し、2017年の2代目は上質でエレガントなスタイルへと進化しています。

山口氏は「今回の3代目は、世界累計500万台以上を販売してきた歴史を継承し、さらに長く愛される存在を目指しています」と宣言しました。

新型CX-5のパワートレインには、扱いやすい2.5リッターガソリンエンジンにマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた「Mハイブリッド」を新設定しました。

自然吸気ならではの出足の良さとスムーズな加速感を融合させ、現行2リッターガソリンエンジンを上回る優れた低燃費を達成しています。シャシは、現行型をベースにホイールベースとトレッドを拡大しました。

山口氏は「ダンパーの初期応答性を極限まで高めてサスペンションのバネを弱めに設定することで、軽快かつ安心感に満ちた快適な乗り心地を実現しています」と解説します。なおこの開発には、セグメントのシャシ領域として初となる「モデルベース開発」が全面的に投入されています。

デザインについて、チーフデザイナーの椿貴紀氏は「コンセプトにウェアラブルギアを掲げ、気軽にパッと乗れて行動範囲を広げるスタイルを追求しました」と語ります。

エクステリアは、4本のタイヤによるスタンスを強調したシンプルで力強い塊感を表現し、歴代で最もタイヤのトラクションが掛かっているように見えるダイナミックな外観としました。

インテリアについて椿氏は「水平基調のインストルメントパネルにより広々とした空間を演出しつつ、周辺視野の工夫で車両の姿勢変化を掴みやすくしています」と説明します。

また、Aピラーとフェンダーの造形を緻密に見直したことで車両感覚が掴みやすくしました。よく触れる部分にはソフトな質感の素材を使用しつつ、汚れても簡単に拭き取れる実用性の高いマテリアルを選択したといいます。

椿氏は「特徴的な白黒のツートーン内装仕様では、日常的に身体が触れる部分を黒色で構成することにより、汚れを気にせず安心して上質な空間を楽しめる配慮を施しました」とこだわりを語りました。

パッケージング面では、現行型からホイールベースを115mm延長し、後席配置を70mm後方へ拡大したことで、膝回りや頭上の空間を大幅に拡大しました。これにより乗降性が劇的に向上し、チャイルドシートへの子どもの乗せ降ろしもスムーズに行えます。

さらに、新たに採用されたパノラマルーフが明るく開放的な室内を作ります。

ラゲッジルームは開口部を広げた上で奥行きを45mm拡大し、ベビーカーを縦向きに積載可能としました。

開発の山口氏は「荷物を置いて子どもを乗せ、ベビーカーを畳んで積むというお父さんお母さんの一連の動作が無駄なくスムーズになります」とアピールします。後席を倒せば床面長最大185cmのフラット空間が出現し、リアシートのヘッドレストを枕代わりにすれば大人2人が快適に横になれるため、車中泊や災害時の避難場所、子どもとのレジャー空間としても活用可能です。

安全性能と先進技術では、マツダ・プロアクティブ・セーフティに基づき、高張力鋼板の採用でフロントAピラーを9mm細くして視界を劇的に広げました。

また、マツダ初となるGoogle搭載のインフォテインメントシステムを採用しています。最大15.6インチの大型ディスプレイを備え、ドライバーは目線を路面から外さず音声だけでエアコン調整や目的地検索を行えます。

安全面では、自車を俯瞰できる360度ビューモニターに加え、高速道路での自動レーンチェンジアシストや渋滞時ハンズオフアシストをマツダとして初採用しました。山口氏は「なかでも、渋滞時のハンズオフアシスト機能は長距離ドライブにおけるドライバーの疲労を大幅に軽減し、高い利便性と最高峰の安全性を同時に提供します」と自信をのぞかせます。

山口氏は「新型CX-5は、ワクワクしたい、使いこなしたい、心地よくいたい、安心して出かけたい、ひと目惚れしたいというユーザーの『5つのしたい』を高い次元で叶え、新たな体験価値を切り拓くマツダの意欲作です」と締めくくりました。

マツダの新しいブランドアンバサダーに任命された俳優の綾瀬はるかさん（左はマツダの毛籠勝弘 代表取締役社長兼CEO）

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発表会では、マツダの新しいブランドアンバサダーとして俳優の綾瀬はるかさんが登壇し、毛籠社長より任命証が授与されました。

マツダと同じ広島県出身である綾瀬さんは「同じ広島県の企業とこうしてお仕事ができることが、とてもうれしく思います」と笑顔を見せました。

マツダが掲げるブランドパーパス（企業の目的意識）「走りたい。を、つくりたい。Be a driver.」や、新型CX-5のクルマ作りの思いに深く共感したとし「これからは私も、マツダと一緒に、皆さんの『走りたい』という気持ちを作っていけたら嬉しいです」と意気込みを語りました。