ファーウェイ・ジャパンは、スクエアディスプレイのフラッグシップモデル『HUAWEI WATCH FIT 5 Pro』を5月29日に発売する。

【画像あり】スクエアウォッチとしては最大サイズのディスプレイ 本体外観

市場想定価格は、フルオロエラストマーベルトのホワイト・ブラックがそれぞれ39,380円（税込）、ナイロンベルトのオレンジが42,680円（税込）。ゴルフ、ランニング、登山、サイクリングなどに対応するナビゲーションとモニタリング機能を備え、通常使用で最大10日間のバッテリー駆動を実現したスポーツスマートウォッチとなる。

本機はファーウェイのスクエアウォッチ史上、最大となる1.92インチの大画面ディスプレイを搭載。ディスプレイの明るさはファーウェイ史上最高となる3000nitsで、明るい屋外でも見やすく、解像度は480×408ピクセル。ディスプレイ素材には高い耐摩耗性と耐擦傷性を持つサファイアガラスを採用し、ウォッチボディは航空機グレードのアルミニウム合金、ウォッチの縁部分にはチタニウム合金を使用する。ウォッチ部分は約9.5mm、重さは約30.4gと軽量薄型に仕上げた。

防水防塵レベルは5ATMに加え、40mフリーダイビングに対応するダイビングアクセサリ規格EN13319に対応している。

ゴルフ機能では、日本の99％以上を含む全世界17,000以上のゴルフ場マップが利用可能。スマホアプリ「HUAWEI Health」から無料でダウンロードできる。新機能として、視点に応じてグリーン形状が自動で調整される「グリーンの自動回転」、ピンの位置を自分で調整できる「カップ位置カスタム」を搭載。バーディは青、ボギーは黄色といった色分けで各ホールのスコアを表示する機能や、大会で禁止されている機能を一括でオフにできる「競技モード」も新たに追加された。

登山機能では、等高線入りのフルカラーマップに対応。サードパーティから登山やトレイルランのGPXルートデータをダウンロードし、ウォッチにインポートすることで、オフラインでもマップ内の自分の位置やルートを確認できる。ルートから外れると音声で知らせる機能や、ルートの標高グラフ表示も新たに追加された。

ランニングでは、リアルタイム心拍数、距離、ペースなどの数値を走行中に確認可能。走行後はケイデンスや接地時間などの分析データも確認できる。デュアルバンド6種衛星システムへの対応に加え、独自開発のヒマワリ型アンテナにより、手首のウォッチの位置や向きにかかわらず常に衛星の方向を自動認識し、信号を最適化する。

サイクリングではウォッチ単体でサイクリングパワーの試算が可能。「HUAWEI Health」アプリを自転車に取り付ければ、サイクルコンピュータとして利用できる。水深40メートルのフリーダイビングにも対応し、専用のワークアウトモードを起動することで、水深や時間に関するパーソナライズされたリマインダーやアラームを設定できる。「HUAWEI Health」内のAppGalleryからは、「Tennix」（テニス）、「Goodshot」（バドミントン）などのサードパーティ製アプリも利用可能。100種類以上のカスタムワークアウトモードに対応する。

健康管理機能では、多次元センシングシステム「HUAWEI TruSense」を搭載。新機能「ミニストレッチ」は、長時間動きがない場合に文字盤のパンダが運動をリマインドし、画面のアイコンをタップするとミニストレッチメニューが開始される。心電図測定機能は、ウォッチ右側面下側のボタンに約30秒間触れることで電気信号を読み取る仕組みで、心電図アプリケーションは日本のプログラム医療機器の承認を取得している。

睡眠測定では、睡眠スコア、睡眠段階のグラフ、「安定した睡眠」の割合、「睡眠時呼吸乱れ検知」の結果などをウォッチ画面から確認できる。心拍数の閾値アラート、12段階の情緒測定、血中酸素レベル測定、ストレスレベル測定、皮膚温測定にも対応する。

バッテリーは通常使用で最大10日間、ヘビーユースで最大7日間持続。ワイヤレス急速充電にも対応し、約60分でフル充電が可能となっている。iOS・Androidの両デバイスとペアリング可能で、スマートフォンのカメラのリモートシャッター、LINEやSMSの通知受信、音楽再生コントロールなどのスマートアシスタント機能も備える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）