「ファーム・西地区、ソフトバンク１−２阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）

阪神は逆転勝ちをおさめた。先発の木下里都投手（２５）が４回無失点の快投。１５０キロ台中盤から後半の直球に、ツーシームとスライダーのコンビネーションで三振の山を築いた。

打線は１点を追う七回、代打・糸原健斗内野手（３３）が四球でつないで２死満塁。続く小野寺暖外野手（２８）が右前へ逆転２点適時打を放った。

試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−木下は４回無失点。無四球７奪三振と内容も充実していた。

「球数も少なく、球に力があって、ツーシームも良くて、コントロールも安定してる。ソフトバンク打線をしっかりゼロに抑えて、安定感抜群。さすがだよ、ちょっとファームのピッチャーの中ではレベルが抜けてるわね」

−２０日の試合で打ち込まれた門別が連投。２回無失点に抑えた。

「門別もこうやって２イニングをきっちり抑えることによって、また上がってくると思う」

−打線は七回に逆転して意地を見せた。

「昨日はふがいなかった打線がな、やっぱり糸原が（四球で）つないで、小野寺が食らいついていきよったよ。（２０日の試合では適時失策もあったので）やっぱり今日は気合入っとった、小野寺。たまに気合入れなあかんねん。今日はしぶといバッティング、あれが持ち味やんか。毎試合、気合を入れてもらうために、そのために俺らがいるんだよ」