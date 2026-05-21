ALI¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Øº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖFUNKIN¡Ç BEAUTIFUL feat. ZORN¡×MV¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ALI¤Î¿·¶Ê¡ÖFUNKIN¡Ç BEAUTIFUL feat. ZORN¡×¤ÎMusic Video¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Øº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ4·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£feat.¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎHIP HOP¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ZORN¤ò·Þ¤¨¡¢ALI¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£FUNK¡¢SOUL¡¢JAZZ¡¢HIP HOP¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ëALI¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ZORN¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç±Ô¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Í»¹ç¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢ALI¤ÎLEO¤ÈZORN¤¬½é¶¦±é¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î°Û¤Ê¤ë2ÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¥°¥ë¡¼¥ô¤¬±ÇÁüÁ´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüºî²È¡¦¿·ÊÝ Âó¿Í¤¬Ã´Åö¡£¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤·úÃÛÊª¤äÌµµ¡¼Á¤Ê³¹¤Î¶õµ¤´¶¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ä¸ÉÆÈ´¶¤ò¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ALI¤Ï2026Ç¯¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
ALI
¡ÖFUNKIN¡Ç BEAUTIFUL¡×
È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://ALI-LP.lnk.to/FUNKINBEAUTIFUL
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊLP¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRJL-1147
¢¨Á´9¶Ê¼ýÏ¿
¡ÖFUNKIN¡Ç BEAUTIFUL feat. ZORN¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/FUNKIN_BEAUTIFUL
¡üTV¥¢¥Ë¥á¡Öº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡×
4·î7Æü(²Ð)¿¼Ìë24»þ¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÃæ
¡ãALI¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÆüËÜ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄVo.LEO¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Åìµþ¡¿½ÂÃ«½Ð¿È¡£
¡È²»³ÚËüºÐ¡É¤ò·Ç¤²¡¢FUNK¡¢SOUL¡¢JAZZ¡¢LATIN¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËHIPHOP¡¢ROCK¡¢SKA¤Ê¤É¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê²»³ÚÀ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØBEASTERS¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØWild Side¡Ù¤ò¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Íâ2020Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØLOST IN PARADISE feat.AKLO¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºßÀÒ»þ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Æþ¾ì¶Ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØNEVER SAY GOODBYE feat.Mummy-D¡Ù¤ò¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤ÎÂè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØProfessionalism feat.ÈÌ¼ã¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØBEYOND feat.MaRI¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ALI¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://alienlibertyinternational.com
TV¥¢¥Ë¥á¡Öº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://eren-anime.com/