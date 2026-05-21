「森の妖精」ヒメボタル乱舞 フォトスポットにカメラマンずらり 鹿屋市【亀ちゃんのかごしま撮った！】
季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。
前回はゲンジボタルをお伝えしましたが、今回は、光り方が大変かわいらしいヒメボタルです。森の妖精ともいわれる、ヒメボタル。鹿屋市の神社に出かけてきました。
（女性インタ）「ヒメボタルの幻想的なあかりがいい」
（亀田気象予報士）「鹿屋市の瀬戸山神社にきています。ヒメボタルの姿をカメラに収めようと大勢の方がいらしています。」
（カメラマン）「(Q.どちらから？)大分県日田市から」（カメラマン）「きのうも来た。いっぱい出て連続で撮ろうと」
神社の参道には、カメラがずらり。皆さん譲り合って撮影します。
そして暗くなると、・・・チカチカと優しい光を放って飛んでるのがヒメボタルです。
写真で長時間撮影すると、こんな感じです。
社殿のあたりは、山の方から現れました。
「流れ星みたいに見えた」「ピカピカ光ってきれいだった」 「いっぱい楽しめました」
鹿屋市瀬戸山神社の森の妖精、ヒメボタルは、今月末まで楽しめそうです。デリケートなホタルですので、どうぞマナーを守ってお楽しみ下さい。
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