全国のコンビニなどでマイナンバーカードを使って住民票が取得できるサービス。現在、鹿児島市民の住民票や印鑑登録証明書が取得できないトラブルが発生しています。

（記者）「住民票を発行してみます。メンテナンス中のため利用できないと書いてあります」

「コンビニ交付システム」はマルチコピー機でマイナンバーカードを使って住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を取得することができるサービスです。

鹿児島市役所によりますと、21日午前6時半ごろから全国のコンビニやマルチコピー機のある九州のイオンで、鹿児島市民の住民票と印鑑登録証明書が取得できなくなっているということです。

（窓口を訪れた男性）「システムエラーが起きてしまうと家の近くで発行できず不便」

トラブルの原因は

市は20日夜、「住民記録システム」の更新作業を行っていてこれがトラブルの原因だということです。

（鹿児島市・市民課 高橋聖子課長）「電話での問い合わせが本庁・支所で9件ほどあった。原因究明および早期復旧に向けて作業している」

市によりますと、あす22日の午前中には復旧する予定だということです。

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