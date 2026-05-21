歌手の中尾ミエ（７９）が２１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。８０歳を目前にした心境を明かした。

６月６日に誕生日を迎えると８０歳になる中尾。司会の黒柳徹子（９２）から「８０代になると怖いものなし？」と聞かれると、「やっぱりちょっと考えますね。８０はね、想像してなかったから」と正直な思いを吐露。以前に黒柳から「どうってことなかった」と言われたことを記憶しており、この日も「いきなり来るわけじゃない。もうじきだと思ってくるわけだから」と心配ないとアドバイスされた。

過去は振り返らない主義だという中尾は「全然、戻りたい時期は、ない」と断言。１０代の頃から当時２０代だった黒柳との親交がある。互いを長く知る間柄で、８０歳を迎えることについては「考えていませんでしたね。若い頃はせいぜい、６０（歳）くらい？ わたしたちの頃はまだ、還暦すぎたらもうね、現役難しいかなと思ってたから」と話した。

最近は無理をしないようにと周囲から言われて一瞬反発したが、「もうちょっと頑張れるかなって思うのは危険ですね」と実感。タップダンスの練習を始めたと明かし、「来年、一応８０区切りじゃないですか。もう一回、最後に（ダンスを）踏んでみようかなと思って。そっから先はきついと思うので。いまのうちならできるかなと思って」と意外な趣味についても語った。