南キャン山里、過去の合コンでの大失敗。女性陣から「何が目的なの!?」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

5月14日（木）に放送された同番組には、ゲストとしてAAAの宇野実彩子とガクテンソクの奥田修二が出演。

今回番組では、ピンチをチャンスに変える“あざとリカバリー術”を特集。山里は、かつて芸人仲間と合コンに参加するも、失敗をリカバリーできないまま終わったそうで…。

【映像】南キャン山里が語る、リカバリーできず大失敗した合コン秘話

「飲みの席で冷めてしまう行動」という話題で、過去の合コンについて切り出した山里。

大阪・難波で行われたその合コンには、山里のほか、ダイアンのユースケとネゴシックスが参加していたという。

合コンで使ったお店のドリンクメニューは、ジンをはじめとするアルコールを、デキャンタのジュースで好きな濃さに割るシステムだったそう。

山里ら男性陣はドリンクをつくっていたが、参加者の女性たちに渡すたびに、「（アルコールが）濃いけど何が目的なの!?」と怒られたのだとか。

それが直接的な原因かは定かではないが、夜8時半にもかかわらず女性たちが終電を理由に帰ると言い出したため、合コンはお開きに。

女性たちが乗るエレベーターが閉まる瞬間、ユースケは“早すぎる終電”について「自分ら（住んでいるのは）青森とかやんな!?」と問いかけたそうで、このリカバリーできなかった合コンエピソードにスタジオ一同が爆笑していた。