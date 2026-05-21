大森山動物園の動物をモチーフにした新たなグッズが販売されています。



売り上げの一部が動物園の運営費に充てられます。





グッズを制作したのは、広告デザイン制作やEC事業などを手掛ける東京の株式会社mooo-upです。



大森山動物園の活性化企画の一環として、商品の購入を通じて動物園の運営を支援できる取り組みです。



mooo-upによりますと、最近は動物保護や環境問題への関心が高まる一方で、支援の方法が多様化し、「どのように関わればよいかわからない」という声も少なくないといいます。





こうした状況を踏まえmooo-upは、特別な行動ではなく日常の延長線上で無理なくかかわれる仕組みをつくりたいと考えました。

大森山動物園は、動物福祉に配慮した飼育管理や動物が自然に近い行動ができるように飼育環境を工夫する環境エンリッチメントなどの取り組みが評価されていて、全国的にも先進的な事例として注目されているほか、種の保存や環境教育といった動物園本来の役割を担う施設でもあります。



mooo-upが、アムールトラとユキヒョウの動物サポーターとして継続的に大森山動物園に関わっている中で、より広く支援が循環する仕組みとして構想したということです。



大森山動物園と連携し動物をモチーフとしたグッズの企画・制作をして園内やmooo-upのECサイトで販売するだけでなく、売り上げの一部を飼育環境整備や動物のエサ代など、動物園の運営費として還元するものです。



商品の購入という日常的な行動の中に支援を組み込むことで、特別な意思決定を伴わずに継続的な支援を実現させる狙いがあります。



また、動物を「見る」だけでなく、グッズを通じて「関わる」楽しみを提供することで、来園の体験価値そのものを広げたいということです。

mooo-upは、「支援は特別な行動ではなく、日常の中で自然に続く形であることが重要だと考えています。本取り組みを通じて、誰かの選択が動物たちの環境を支える循環につなげる状態を広げていきたいと思っています」とコメントしています。



今後は、この取り組みを通じて構築した仕組みを基盤に、来園者の体験価値向上と施設の持続的な運営に寄与する形での展開を見据え、取り組みの深化を進めたい考えです。

mooo-up のECサイトはこちら