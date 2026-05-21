【5月21日の契約情報】続々と移籍発表…A千葉が大型補強、日本代表ビッグマンは新天地へ

5月21日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。

アルティーリ千葉は、宇都宮ブレックスから退団することが明かされていたD.J・ニュービルの獲得を発表した。2シーズン連続MVPの新天地となるのは創設6年目を迎える新興クラブ。今オフは安藤誓哉（前横浜ビー・コルセアーズ）も獲得しており、大型補強で存在感を示している。

また、駒水大雅ジャックが鹿児島レブナイズから滋賀レイクスへ、藤永佳昭が富山グラウジーズから福井ブローウィンズへ、市川真人が広島ドラゴンフライズから鹿児島レブナイズへ移籍することも発表。岡部雅大は京都ハンナリーズから期限付移籍していた青森ワッツに完全移籍することになった。

大躍進を遂げたレバンガ北海道は、関野剛平、菊地広人、島谷怜の3選手と契約継続したほか、シーホース三河も複数年契約を結んでいた久保田義章、角野亮伍の残留が決定。B1で上位争いを繰り広げていたクラブが複数選手の契約継続を発表した。

一方で、B2東地区を制した信州ブレイブウォリアーズは、日本代表ビッグマンの渡邉飛勇と小玉大智が契約満了に伴い、今シーズン限りで退団。2選手とも移籍先が決まっているため自由交渉選手リストには公示されず、後日新天地から加入が発表されるという。

5月21日に発表されたBリーグの契約情報一覧は以下の通り。

◆■5月21日のBリーグ契約情報

＜選手＞



関野剛平（北海道／契約継続）



菊地広人（北海道／契約継続）



島谷怜（北海道／契約継続）



D.J・ニュービル（A千葉／宇都宮から移籍）



久保田義章（三河／契約継続）



角野亮伍（三河／契約継続）



駒水大雅ジャック（滋賀／鹿児島から移籍）



岡部雅大（青森／京都から移籍）



藤永佳昭（福井／富山から移籍）



市川真人（鹿児島／広島から移籍）



中嶋正尭（三重／新規契約）



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アリ・メザー（秋田／海外クラブへ移籍）



ヤニス・モラン（富山／海外クラブへ移籍）



渡邉飛勇（信州／契約満了）※移籍先決定



小玉大智（信州／契約満了）※移籍先決定



ディクソンジュニアタリキ（横浜EX／契約満了）



上良潤起（横浜EX／契約満了）



西山達哉（横浜EX／契約満了）



板橋真平（横浜EX／契約満了）



河合瑠那（横浜EX／特別指定終了）



ユージーン・フェルプス（新潟／契約満了）

＜スタッフ＞



ショーン・デニス（東京SR HC／名古屋Dから移籍）



森高大（越谷HC／静岡から移籍）



石橋晴行（奈良HC／契約継続）



井上裕介（FE名古屋AC／契約継続）



前村雄大（FE名古屋AC／契約継続）



西尾東馬（FE名古屋AC／契約継続）



野口拓哉（FE名古屋AC／契約継続）



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カルバン・オールダム（FE名古屋ASC兼HC／契約満了）



月野雅人（徳島AC／契約継続）





【動画】宇都宮の司令塔…D.J・ニュービルのプレーハイライト映像