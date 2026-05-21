第1戦から見事復調…SGAが第2戦でゲームハイの30得点を奪ってサンダーを勝利へけん引

5月21日（現地時間20日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ホームのペイコム・センターでサンアントニオ・スパーズを122－113で下した。これで「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルを1勝1敗のタイにした。

19日の初戦。サンダーはダブルオーバータイムにもつれた激戦を115－122で落とし、今年のプレーオフで初黒星。ベテランのアレックス・カルーソが8本の3ポイントシュート成功を含む31得点に2スティール2ブロック、ハムストリング負傷から復帰したジェイレン・ウィリアムズが26得点7リバウンド3アシストを記録。

ただ、2シーズン連続でMVPに輝いたシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）は、24得点3リバウンド12アシスト5スティール1ブロックこそ残すも、フィールドゴール成功率はわずか30.4パーセント（7／23）で、4本のターンオーバーを喫していた。

第2戦で、サンダーはウィリアムズがハムストリングのケガを再発させたことで第1クォーターのみの出場に終わったのだが、エースが見事復調。序盤から積極的に攻めていき、前半終了時に15得点5アシストを奪取。

粘るスパーズが試合時間残り1分25秒に5点差まで迫る中、SGAは7点リードへ広げるステップバックジャンパーを放り込んだ。試合全体でフィールドゴールを50.0パーセント（12／24）の成功率で決め、ゲームハイの30得点9アシストに4リバウンド2ブロックで勝利へ導いた。

サンダーではSGAのほか、カルーソが17得点3リバウンド5アシスト、チェット・ホルムグレンが13得点、ケイソン・ウォレスが12得点4リバウンド4アシスト4スティール、ジャレッド・マケインが12得点6リバウンド3アシスト、アイザイア・ハーテンシュタインが10得点に加えてオフェンシブ・リバウンド8本を含む計13リバウンド、エイジェイ・ミッチェルが10得点4スティールを残した。

サンダーがウィリアムズを試合途中で欠いた一方、スパーズも主力にケガ人が出ている。ディアロン・フォックスが足首負傷のため2戦連続で欠場したことに加え、第3クォーター途中にはディラン・ハーパーが右足を負傷して途中退場している。

両チームの「NBAファイナル2026」進出をかけたシリーズは、会場をスパーズのホーム（フロストバンク・センター）へ移し、23日に第3戦、25日に第4戦が行われる。

【動画】ウェスト決勝第2戦で30得点を奪ったSGA！





