柚木麻子『BUTTER』河出文庫から刊行、ブックデザインは名久井直子　刊行記念ステッカーを期間限定封入

柚木麻子の長編小説『BUTTER』が、河出文庫から6月15日に発売される。

【写真】期間限定で封入「〈BUTTER〉ステッカー」

本作は、婚活連続殺人事件の容疑者・梶井真奈子と、彼女を取材する週刊誌記者・町田里佳の対話を通じて、欲望と食、女性の生を描き出す長編小説。食、身体、欲望、孤独、ケアといったテーマを軸に、現代を生きる女性たちの痛みと快楽を描いている。

国内累計部数は70万部、世界累計部数は170万部（旧版・海外版・河出文庫版を含む）に達し、40か国・地域で翻訳出版が決定している。イギリスでは「Books Are My Bag Readers Awards 2024」Breakthrough Author、「Waterstones Book of the Year 2024」、「The British Book Awards 2025」Debut Fiction部門、「The Bestseller Awards 2026」Gold Awardの4冠を達成した。

河出文庫版では、第7回野間出版文化賞受賞スピーチ「帝国ホテルですてきな立食パーティーを」、イギリスツアー日記「どんな場所にも小説とカラオケはある」（初出：「文藝」2025年春季号）、鴻巣友季子による解説を新規収録。

ブックデザインは、UK版（Fourth Estate刊）の表紙デザインをもとに名久井直子が新たに構成した。刊行を記念して、同じくUK版をもとに名久井がデザインした〈BUTTER〉ステッカーを期間限定で封入し、購入者全員にプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）