細野晴臣が9月11日に全世界でリリースする新作アルバム『Yours Sincerely』の、商品イメージ画像が公開された。

（関連：【画像あり】細野晴臣、9月11日に全世界でリリースする新作アルバム『Yours Sincerely』商品イメージ画像）

全10曲を収録した本作は、母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品となっている。配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリースされる。

あわせて、同アルバムの予約受付を、5月22日～24日および5月26日～6月7日に横浜 中華街で開催されるポップアップイベント『HARRY HOSONO & TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN 50th Anniversary POP UP』にて行うことが決定。会場で予約した来場者には、通常の予約特典に加え、会場限定特典として『Yours Sincerely』オリジナルステッカーがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）