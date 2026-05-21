シャークニンジャは、コードレススティッククリーナーの新フラグシップモデル『Shark PowerClean 360 PRO（シャーク パワークリーン サンロクマル プロ）』を、6月4日から全国の家電量販店、インターネットショップ、SharkNinja公式オンラインストア等で発売することを発表した。

【画像あり】インテリアにも馴染む上品なデザイン

本製品は、シャーク最上位のパワーコードレススティッククリーナー。前モデルから20%アップした吸引力に加え、壁際を検知して吸引力を最大5倍アップ（前モデルは最大2倍アップ）させるエッジセンサー、ヘッドに新採用した「アクティブシールフラップ」によって、シャーク独自の「360°クリーニング」がさらに進化した。

掃除機を手前に引いた時のゴミの通りをスムーズにし、ヘッドの前後左右どこからでもゴミの取り残しを防ぐ設計となっている。国際規格（IEC）に準拠した自社テストにおいて、日本の販売上位モデルと比較して最も高い掃除性能を持つことが実証されているという。

ヘッドには、お掃除の押し引きの動作に合わせてフラップが前後に開閉する構造を持つ「アクティブシールフラップ」を新たに採用。ゴミと空気の流路を作ることで、手前に引いた時のゴミ取り残しを防ぐ。あわせて、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整する「iQゴミセンサー」、壁際を検知して吸引力を最大5倍アップする「エッジセンサー」、床の種類に応じてブラシの回転速度を自動調整する「フロアセンサー」の3つを搭載した。

また、フローリングの溝の奥に入り込んだ細かいゴミの除去や、パイプが曲がる「FLEX機能」によるベッドやソファ下の掃除、カーペット奥のゴミのかき出しなど、さまざまな環境に対応する。「青色LEDヘッドライト」により、目に見えにくいゴミやほこりを浮かび上がらせて可視化する機能も備える。

ドック側には、従来の2倍となる約60日分のゴミを収集可能な「自動ゴミ収集ドック」を採用。ゴミ捨ての回数を約2か月に1回へ減らせるほか、紙パック不要でランニングコストも抑えられる。さらに、ドック側からの吸い込みの後に本体のフィルターのゴミを押し出す「フィルターケア機能」を新たに追加し、フィルターの目詰まりを抑える設計となっている。HEPAフィルターも搭載し、細かいほこりやアレルゲンを99.99％逃さず閉じ込める。

カラーは、性能の美しさと内に秘めたエネルギーを表現する「ミッドナイトブラック」と、技術が生活に溶け込む心地よさを表現する「メタリックペタルベージュ」の2色展開。市場想定価格は99,000円（税込）となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）