リーグ・ドゥ・スタッド・ランス所属の中村敬斗（25）が5月15日、Instagramを更新。北中米ワールドカップメンバーに選出されたことについて動画を公開した。

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「この度、北中米ワールドカップメンバーに選出され感無量です」と公開された動画は、中村が大会への意気込みを話す動画。「子どもたちに夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます」とメッセージを送った。

【画像】大会への意気込みを語る中村敬斗（画像は中村敬斗 Instagramより引用）

その他、中村は「僕は幼稚園の年長組の時、2006年のドイツワールドカップを見てから、将来は海外でサッカーをやる！そして日本代表になってワールドカップに出ると心に決め、サッカーに夢中になっていきました」とつづり、「子供の頃からワールドカップに出る事を夢見て努力してきました。当時の僕のように、子供達が北中米ワールドカップを見て、プロサッカー選手になりたい！将来日本代表になりたい！と思ってくれたら嬉しいです」などと幼少期の自分に重ねてコメントを残した。

この投稿にはInstagramユーザーから「イケメンすぎるやろ」「三笘君の分まで、頑張ってくださいね」「大暴れしてきてください！！！」「夢を叶えましたね」「これ憧れないサッカー少年居ないだろ笑」といったコメントが寄せられている。