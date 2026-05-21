「本来の体調が整いつつある」ネイマール招集理由に言及のアンチェロッティは「特別扱いなし」も強調。先発はあるか、“劇薬投入”の是非【現地発】

「本来の体調が整いつつある」ネイマール招集理由に言及のアンチェロッティは「特別扱いなし」も強調。先発はあるか、“劇薬投入”の是非【現地発】