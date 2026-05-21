●ＬｉＮＫＸ <584A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：6月23日

　事業内容：金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業

　仮条件決定日：6月5日
　想定発行価格：710円

　上場時発行済み株式数：678万7400株
　公募：18万9100株
　売り出し：127万8600株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限22万0100株
　ブックビルディング期間：6月8日～11日
　公開価格決定日：6月12日
　申込期間：6月15日～18日
　払込日：6月22日

　主幹事：野村證券

[2026年5月21日]

株探ニュース