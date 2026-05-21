●ＬｉＮＫＸ <584A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：6月23日



事業内容：金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業



仮条件決定日：6月5日

想定発行価格：710円



上場時発行済み株式数：678万7400株

公募：18万9100株

売り出し：127万8600株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限22万0100株

ブックビルディング期間：6月8日～11日

公開価格決定日：6月12日

申込期間：6月15日～18日

払込日：6月22日



主幹事：野村證券



[2026年5月21日]



株探ニュース