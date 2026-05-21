本日の【新規公開(IPO)】情報 (21日大引け後 発表分)
●ＬｉＮＫＸ <584A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月23日
事業内容：金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業
仮条件決定日：6月5日
想定発行価格：710円
上場時発行済み株式数：678万7400株
公募：18万9100株
売り出し：127万8600株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限22万0100株
ブックビルディング期間：6月8日～11日
公開価格決定日：6月12日
申込期間：6月15日～18日
払込日：6月22日
主幹事：野村證券
[2026年5月21日]
株探ニュース
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月23日
事業内容：金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業
仮条件決定日：6月5日
想定発行価格：710円
上場時発行済み株式数：678万7400株
公募：18万9100株
売り出し：127万8600株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限22万0100株
ブックビルディング期間：6月8日～11日
公開価格決定日：6月12日
申込期間：6月15日～18日
払込日：6月22日
主幹事：野村證券
[2026年5月21日]
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