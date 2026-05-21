ソフトバンク3軍は韓国遠征で、自動投球判定システムのABS、通称「ロボット審判」を導入した試合に臨んだ。韓国プロ野球（KBO）で採用しているABSは「Automated Ball Strike System」の略で、1軍では2024年4月から、2軍では試用期間を含めて20年8月から導入している。

ゾーンの高低は、上限がその選手の身長の55・75％、下限が27・04％で、打者の身長によって異なる。奥行きは、ホームベースの中間と終端から垂直に上に伸ばした面の“2カ所”でゾーン内を通過するとストライクになる。判定結果はイヤホンを通して球審に伝えられ、瞬時にコールする。KBO所属球団の関係者は「公平に感じられるので評判が良い」と語っている。

21日のサムスンライオンズ戦（キョンサンボールパーク）でマウンドに立った津嘉山は、大きな違いは感じないと前置きをしながら「ボール球にも納得できる」とメリットを口にした。また捕手の大友は、自身だけでなくチーム全体として「人間だから打席で一喜一憂してしまうけど、AIで認識していたら割り切れる。精神的なブレはなくなる」と分析。投手の精神面の負担軽減につながることもあると考えている。

一方で、NPBのように審判が判断することによる臨場感や野球の深みを口にする選手もいた。機械ならではの正確性と、人間ならではの柔軟さ。どちらも野球に必要な要素であり、双方のバランスが重要になりそうだ。

（昼間 里紗）