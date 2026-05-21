SEVENTEEN・MINGYU（ミンギュ）、来日イベント登壇に大歓声 SEUNGKWAN＆DINOとの思い出話も
13人組グループ・SEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）が21日、都内で行われた『イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU』に出席。
【別カット】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYU
美しさの秘けつを問われると、「よく食べて、よく寝て、運動して、CARAT（ファンネーム）との皆さんと会うことです」と日本語で回答。「皮膚科も通ってます」とユーモアを交え、笑いを誘った。
「イサックトーストは、練習生のときからたくさん食べていました。本当に特別な思いがあったうえでモデルをすることができ、さらにとても特別な思いです」と光栄なコメント。「SEUNGKWAN（スングァン）さんとDINO（ディノ）さんと一緒に同じ高校に通っていたので、3つの味をいつも楽しませてもらっていました」となつかしんだ。
「isaac toast（イサックトースト）」は、1995年創業、2003年からのチェーン展開を経て、韓国で愛され続けているトースト専門店。韓国内で約900店舗展開しており、ソウルフードとしての地位を確立している。同店のすべてのメニューの味の決め手となる特製ソース（イサックトーストソース、およびジャム3種（アップル、ピーチ、キウイ））を日本限定で発売する。
【別カット】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYU
美しさの秘けつを問われると、「よく食べて、よく寝て、運動して、CARAT（ファンネーム）との皆さんと会うことです」と日本語で回答。「皮膚科も通ってます」とユーモアを交え、笑いを誘った。
「isaac toast（イサックトースト）」は、1995年創業、2003年からのチェーン展開を経て、韓国で愛され続けているトースト専門店。韓国内で約900店舗展開しており、ソウルフードとしての地位を確立している。同店のすべてのメニューの味の決め手となる特製ソース（イサックトーストソース、およびジャム3種（アップル、ピーチ、キウイ））を日本限定で発売する。