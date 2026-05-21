SEVENTEEN・MINGYU（ミンギュ）、通訳“みょんふぁさん”に神対応「僕もちょっとだけ日本語できるから…」
13人組グループ・SEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）が21日、都内で行われた『イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU』に出席。神対応に歓声が上がった。
【別カット】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYU
イベントでは、MINGYUが、イサックトーストソース＆ジャムをクラッカーに塗って試食した。自分が食べた後、通訳・みょんふぁ氏にもクラッカーに塗ってプレゼント。「僕も日本語ちょっとだけできるから」
遠慮ぎみのみょんふぁ氏にCARAT（ファンネーム）から「食べて！」の声がかかると、クラッカーをほおばり「めっちゃおいしいです。果肉が大きいのが入ってる！」とコメント。TBS『ラヴィット！』に韓国出身タレントが出演する際に共演し、話題となっているさすがのリアクションを見せた。
また、ミンギュも「本当にすごいいっぱい食べちゃうんですよね」とにっこり。「疲れたときやぐったりしたときに食べたら、盛り上がってきて、気持ちもしっかりします」とおすすめした。
近況を問われると、MINGYUは「仕事じゃない仕事を準備しています。皆さんに聞いていただきたい曲もありますし、見せたいものもありますので、その準備をしています」とファン思いな一面も見せた。
さらに、会場で配られたうちわで観客に風をおくる場面も。クイズではうっかりヒントを出してしまうお茶目なシーンや「白Tシャツを着てほしい！」という声に「白はシロ（韓国語で嫌だという意味）！」と応えるなど、ユーモアにあふれたMINGYUならではのイベントとなった。
「isaac toast（イサックトースト）」は、1995年創業、2003年からのチェーン展開を経て、韓国で愛され続けているトースト専門店。韓国内で約900店舗展開しており、ソウルフードとしての地位を確立している。同店のすべてのメニューの味の決め手となる特製ソース（イサックトーストソース、およびジャム3種（アップル、ピーチ、キウイ））を日本限定で発売する。
【別カット】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYU
イベントでは、MINGYUが、イサックトーストソース＆ジャムをクラッカーに塗って試食した。自分が食べた後、通訳・みょんふぁ氏にもクラッカーに塗ってプレゼント。「僕も日本語ちょっとだけできるから」
また、ミンギュも「本当にすごいいっぱい食べちゃうんですよね」とにっこり。「疲れたときやぐったりしたときに食べたら、盛り上がってきて、気持ちもしっかりします」とおすすめした。
近況を問われると、MINGYUは「仕事じゃない仕事を準備しています。皆さんに聞いていただきたい曲もありますし、見せたいものもありますので、その準備をしています」とファン思いな一面も見せた。
さらに、会場で配られたうちわで観客に風をおくる場面も。クイズではうっかりヒントを出してしまうお茶目なシーンや「白Tシャツを着てほしい！」という声に「白はシロ（韓国語で嫌だという意味）！」と応えるなど、ユーモアにあふれたMINGYUならではのイベントとなった。
「isaac toast（イサックトースト）」は、1995年創業、2003年からのチェーン展開を経て、韓国で愛され続けているトースト専門店。韓国内で約900店舗展開しており、ソウルフードとしての地位を確立している。同店のすべてのメニューの味の決め手となる特製ソース（イサックトーストソース、およびジャム3種（アップル、ピーチ、キウイ））を日本限定で発売する。