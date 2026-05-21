ドイツ・サッカー連盟は21日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨むドイツ代表メンバー26人を発表した。主将のMFヨシュア・キミヒ(バイエルン)らが順当に選出された中、2024年8月に代表からの引退を表明したGKマヌエル・ノイアー（40＝バイエルン）が電撃復帰。5大会連続のW杯メンバー選出となった。

FIFAランキング10位で、ブラジルに次ぐ歴代2位の通算4度のW杯優勝を誇るドイツ。同国を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が登壇したメンバー発表会見は現地時間午後1時（日本時間午後8時）から行われたが、会見に先立ち、連盟の公式サイトなどを通じて一部の招集メンバーを紹介する異例の発表方式を採用していた。

ノイアーは2024年の欧州選手権を最後にドイツ代表からの引退を表明していたが、約2年ぶりの復帰を果たした。2010年W杯南アフリカ大会に出場し、以降は4大会連続で守護神を務めてきた。特に14年ブラジル大会では最優秀GKに選出され、母国の4度目のW杯優勝に貢献していた。

＜ドイツ代表メンバー＞

▽GK

マヌエル・ノイアー（バイエルン）

オリバー・バウマン（ホッフェンハイム）

アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）

▽DF

ワルデマー・アントン（ドルトムント）

ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

ヨシュア・キミヒ(バイエルン)

ダビド・ラウム（ライプチヒ）

アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヨナタン・ター（バイエルン）

マリク・チャウ（ニューカッスル）

▽MF、FW

ナディエム・アミリ（マインツ）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

パスカル・グロス（ブライトン）

ジャマル・ムシアラ(バイエルン)

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

アンジェロ・シュティラー（シュツットガルト）

フロリアン・ウィルツ（リバプール）

マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）

カイ・ハーバーツ（アーセナル）

レナート・カール（バイエルン）

ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)

レロイ・サネ（ガラタサライ）

デニツ・ウンダフ(シュツットガルト)

ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル）