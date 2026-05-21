ドイツ代表 W杯メンバー発表 24年に代表引退表明の40歳GKノイアーが電撃復帰 主将キミヒら選出
ドイツ・サッカー連盟は21日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨むドイツ代表メンバー26人を発表した。主将のMFヨシュア・キミヒ(バイエルン)らが順当に選出された中、2024年8月に代表からの引退を表明したGKマヌエル・ノイアー（40＝バイエルン）が電撃復帰。5大会連続のW杯メンバー選出となった。
FIFAランキング10位で、ブラジルに次ぐ歴代2位の通算4度のW杯優勝を誇るドイツ。同国を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が登壇したメンバー発表会見は現地時間午後1時（日本時間午後8時）から行われたが、会見に先立ち、連盟の公式サイトなどを通じて一部の招集メンバーを紹介する異例の発表方式を採用していた。
ノイアーは2024年の欧州選手権を最後にドイツ代表からの引退を表明していたが、約2年ぶりの復帰を果たした。2010年W杯南アフリカ大会に出場し、以降は4大会連続で守護神を務めてきた。特に14年ブラジル大会では最優秀GKに選出され、母国の4度目のW杯優勝に貢献していた。
＜ドイツ代表メンバー＞
▽GK
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
オリバー・バウマン（ホッフェンハイム）
アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）
▽DF
ワルデマー・アントン（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
ヨシュア・キミヒ(バイエルン)
ダビド・ラウム（ライプチヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（バイエルン）
マリク・チャウ（ニューカッスル）
▽MF、FW
ナディエム・アミリ（マインツ）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
パスカル・グロス（ブライトン）
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
アンジェロ・シュティラー（シュツットガルト）
フロリアン・ウィルツ（リバプール）
マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）
カイ・ハーバーツ（アーセナル）
レナート・カール（バイエルン）
ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)
レロイ・サネ（ガラタサライ）
デニツ・ウンダフ(シュツットガルト)
ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル）