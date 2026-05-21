『装甲騎兵ボトムズ』ガトリングガン・アイアンクロー装備の「ブルーティッシュドッグ」がHI-METAL Rで発売
バンダイスピリッツは、『装甲騎兵ボトムズ』より「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。
『装甲騎兵ボトムズ』より、特徴的なガトリングガン・アイアンクローを装備した「ブルーティッシュドッグ」が登場。
広い可動域、降着ポーズやパイロットの乗降を表現できる豊富なギミック類を踏襲しつつ、新規造形されたかかとの大型グライディングホイールやガトリングガン、アイアンクロー、そしてPRSPパックを搭載した「ブルーティッシュドッグ」が登場。カラーが変更された「フィアナ」が付属する。
(C)サンライズ
『装甲騎兵ボトムズ』より、特徴的なガトリングガン・アイアンクローを装備した「ブルーティッシュドッグ」が登場。
広い可動域、降着ポーズやパイロットの乗降を表現できる豊富なギミック類を踏襲しつつ、新規造形されたかかとの大型グライディングホイールやガトリングガン、アイアンクロー、そしてPRSPパックを搭載した「ブルーティッシュドッグ」が登場。カラーが変更された「フィアナ」が付属する。
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