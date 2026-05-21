◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

伝統のクラシックでＪＲＡ・Ｇ１初制覇に挑む。牧浦充徳調教師（５１）＝栗東＝は、樫の晴れ舞台にアメティスタを送り出す。デビュー前から「跳びがきれいで、フットワークが良かった」と光るものを感じてきたキタサンブラック産駒だ。前走のフラワーＣ（４着）は直線入り口で不利があったが、ゴール前で力強く差し込んできた。「もっとスムーズだったらというところがあった。帰ってきた時から体が細くて、調教もセーブしながらだったけど、その中で能力のあるところを見せてくれた」とうなずく。

トレーナーは今年で開業１８年目。「少しでもたどりつけるように」と背中を追い続けてきたのが、助手時代に０２年から８年近く師事した森秀行調教師だ。リーディング常連の厩舎で様々な経験を積み、「いい馬というのは、どんなものがあるのかというのを肌身で感じさせてもらった」。手がけた数々の重賞ホースを通して相馬眼を養った。

森秀厩舎での経験はマネジメントにも生きている。０９年６月に３４歳の若さで厩舎を開業。当初は古巣のやり方に倣って、スタッフ全員が所属する全ての馬に携わるワンプール制を敷いた。それから現在の担当馬制に移行。「周りが助け合える下地ができた」と効果を実感している。「高額馬がぞろぞろいるわけじゃない。少しでも馬の持っている力を引き出したい」。そのためには厩舎力の向上が不可欠と感じている。

来週の日本ダービーには、トライアルのプリンシパルＳを制したメイショウハチコウがスタンバイ。「クラシックとなると、本当に限られたものしか出走できない。それに男の子、女の子ともに出走させられるのは良かった」と笑みを浮かべる。本番で愛馬が今持てる全ての力を出せるように、万全の仕上げを施す。（山本 理貴）

◆牧浦 充徳（まきうら・みつのり）１９７４年８月１７日、京都府生まれ。５１歳。乗馬をしていた父の影響で中学時代から自身も地元の乗馬クラブに入会。高校時代は９１年の石川国体の標準障害飛越で３位入賞を果たす。００年４月から栗東・加用正厩舎で厩務員となり、同年８月から調教助手。０２年に栗東・森秀行厩舎に移り、０８年の皐月賞馬キャプテントゥーレ、０３年に東京大賞典を制したスターキングマンなどを担当。０９年に栗東で開業。２１年の全日本２歳優駿（ドライスタウト）でＪｐｎ１初制覇。ＪＲＡ通算４２３９戦３０２勝。重賞は５勝。地方重賞はＪｐｎ１１勝を含む６勝。ＪＲＡ・Ｇ１はこれまで２１度挑戦している。