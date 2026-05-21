◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部１万メートル決勝が行われ、５０００メートル（１３分００秒１７）、１万メートル（２７分０６秒８８）、ハーフマラソン（５９分３２秒）の３種目で日本学生記録を持つ東京国際大のリチャード・エティーリ（４年）が２７分４３秒５３で貫禄勝ちした。

創価大の小池莉希（４年）が自己ベスト記録を約３４秒も更新する２７分５２秒４３で日本人トップの全体４位と健闘した。

「１００点満点で１２０点です。本当は優勝を目標にしなければいけないのですが、エティーリ選手は世界トップレベルなので、きょうの目標としては現実的に日本人トップとしました。２８年ロス五輪は１万メートルで出場を目指します」と小池は勢いよく話した。

今年１月の第１０２回箱根駅伝では６区で区間記録（５６分４７秒、青学大・野村昭夢）にあと１秒と迫る歴代２位に好記録で区間賞を獲得。学生ラストシーズンでは３大駅伝にも全力を尽くす。「大学生としてやはり３大駅伝を狙っていきたい。特に箱根駅伝です。僕は１区から１０区まで、どこでも走れます。皆さん、楽しみにしてください」と小池は自身を猛アピールした。元気の良さが小池莉希の持ち味。今後も、トラックでもロードでも突っ走るつもりだ。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

男子のハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から暑熱対策などのために４月に静岡・焼津市で先行開催され、１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が圧巻の４連覇。２部は創価大の山口翔輝（３年）が優勝した。