『スター・ウォーズ』大ファンの川村壱馬、最新作は父と鑑賞を約束「試写のご招待をいただいてたんですけど」
THE RAMPAGEの川村壱馬（29）が21日、都内で行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（22日 日米同時公開）前夜祭イベントに登壇。父親と鑑賞の約束をしていることを明かした。
【集合ショット】可愛い…！グローグーを抱く川村壱馬＆坂口周平
父親の影響で2歳の頃から『スター・ウォーズ』を観て育ったという川村。今作の期待するポイントについて「先日2〜3分の映像を見させてもらいましたが、何といってもアクションかなと思います。序盤からアクションがものすごいスピードで展開されて、ものすごくワクワクします」と興奮気味に語った。
「誰と見たいか」と問われると、「父親と今月以内に観に行く約束をしました」とにっこり。約束を守るため「試写のご招待をいただいてたんですけど、父親と行くので…」と答えたそうで、父との鑑賞を楽しみにしている様子を見せた。
今作は2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの『スター・ウォーズ』最新作。“伝説の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、“強大なフォースの力を秘めた子ども”グローグーの冒険が描かれる。
イベントにはほかに、声優の阪口周平が登壇した。
【集合ショット】可愛い…！グローグーを抱く川村壱馬＆坂口周平
父親の影響で2歳の頃から『スター・ウォーズ』を観て育ったという川村。今作の期待するポイントについて「先日2〜3分の映像を見させてもらいましたが、何といってもアクションかなと思います。序盤からアクションがものすごいスピードで展開されて、ものすごくワクワクします」と興奮気味に語った。
今作は2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの『スター・ウォーズ』最新作。“伝説の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、“強大なフォースの力を秘めた子ども”グローグーの冒険が描かれる。
イベントにはほかに、声優の阪口周平が登壇した。