キッセイ薬品工業（長野県松本市）が国内販売する血管炎治療薬「タブネオス」（一般名アバコパン）を投与された２０人の患者の死亡が確認された問題で、厚生労働省は２１日、同社に対し、薬の添付文書を改訂して「警告」欄を新設することや医療関係者への注意喚起を指示した。

同社は、薬を使用する患者の肝機能検査を頻繁に行い、肝機能障害の早期発見や重症化の予防をするよう求めている。

この薬は米製薬会社が開発した飲み薬で、国内では２０２２年６月に発売された。２５年２月〜２６年１月に約８５００人の血管炎患者が使用したと推定されているが、投与後に胆管が消失する胆管消失症候群などの肝機能障害の副作用が確認されていた。

厚労省によると、死亡した２０人は６０〜９０歳代。肝機能の数値が基準値を大きく上回ったり、黄だんやかゆみが出たりする状態がみられた。１９人が投与から３か月以内に肝機能障害が表れており、厚労省は特に投与開始から３か月以内の肝機能の変化に注意するよう呼びかけている。

同社は厚労省の指示を受け、医療機関に対し薬の投与開始後３か月間は２週間に１回、４〜６か月間は４週間に１回を超える頻度で肝機能検査を実施するよう求めている。また、肝機能の数値が基準値を大きく上回る場合などは投与を中止するよう呼びかけている。