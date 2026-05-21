圧倒的なブランド力を誇るスターバックスが、思わぬ「不買運動」に直面している。発端は、5月18日の「5・18光州民主化運動記念日」に合わせて実施された「タンクデーデイ」プロモーションだった。

「タンク（tank＝戦車）」という名称のタンブラー商品や広告表現が、1980年の光州事件で投入された軍の戦車を連想させるとの批判が広がった。広告内には、「机をドンとたたく（タク！）」という表現も含まれており、1987年に警察の拷問を受け死亡した学生運動家を想起させるとの指摘も出ている。

光州は韓国南西部の中核都市で、1980年の光州事件では多くの市民や学生が犠牲となった。韓国民主化運動の象徴的出来事として知られ、日本でも映画「タクシー運転手 ～約束は海を越えて～」などを通じ広く認知されている。

シンボルマークを燃やす

SNS上では、現在の李在明政権を支持し、民主化運動を重視する進歩派勢力や市民団体を中心に反発が拡大。「#脱スタバ」「#スターバックス不買」「#5・18侮辱」といったハッシュタグが広がり、会員カードをハサミで切断したり、カップをたたき割ったりする動画も拡散している。

スターバックスのシンボルマークに火を付ける過激な映像まで投稿され、騒動は一気に政治問題化した。

スターバックスコリアの親会社である新世界グループのオーナー、鄭溶鎮氏は、過去に「滅共（反共）」を掲げた発言を繰り返してきた。保守色の強い人物とのイメージが定着しており、進歩派の間では以前から反感も強かった。

このため今回の騒動についても、「政治的意図を持ったプロモーションではないか」との見方が広がっている。

「10％オフは歴史を消し去る意味」との主張も

特に議論を呼んでいるのが、広告内で使われた数字だ。光州事件の研究をしている全南大学5・18研究所（光州市）のキム・ヒソン教授は進歩系メディアに対し、「セット10％OFF」という表現について、「10日間続いた光州抗争の歴史を消し去るという意味が込められている」と主張した。

さらに「21％OFF」という割引率についても、1980年5月21日に戒厳軍が市民へ発砲した日を意味しているとの解釈が出ている。加えて、タンブラー容量の「503ミリリットル」は、2017年に収賄罪などで収監された朴槿恵元大統領の囚人番号と同じだと指摘した。

10％オフ、21％オフの文字が…（Xより、筆者提供）

スターバックスコリア側は「数字に特別な意味はない」として、政治的意図を全面否定している。とはいえ、キム教授は今回の騒動について、「単純なミスや歴史認識不足ではなく、極右勢力の間で広がる“象徴闘争”の一種だ」と断言している。

「象徴闘争」とは、数字や記号に政治的意味を持たせ、支持層同士で共有・拡散する政治的コミュニケーションを指す。一方で、ここまで数字を深読みする見方については、「根拠が乏しく陰謀論に近い」と冷ややかに見る声も少なくない。保守派の一部は、逆に「スタバに行こう」と呼びかけており、コーヒーチェーンが政治的対決の場になっている。

騒動拡大を受け、スターバックスコリアと新世界グループは関係者への謝罪や幹部更迭（こうてつ）などの対応に追われている。実際に政治的意図があったかは現時点で確認されていない。ただ今回の騒動は、歴史に敏感な韓国社会では、企業の広告やプロモーションに細心の注意が求められることを改めて示した形となった。

文/五味洋治 内外タイムス